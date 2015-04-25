دنبال حاشیه امنیت برای پیکان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز با بیان این مطلب افزود: بازی فردا برای هر دو تیم بسیار دشوار است. تراکتور به دنبال کسب ۳ امتیاز و قهرمانی است و ما هم به دنبال این هستیم که بتوانیم با یک بازی زیبا هم امتیاز لازم را کسب کرده و هم حاشیه امنیت را برای تیم خود به وجود آوریم.

مرفاوی تاکید کرد: تراکتورسازی تیم بزرگی است و با توجه به اینکه آنها در صدر جدول حضور دارد می خواهند این موقعیت را از دست نداده و با پیروزی مقابل ما صدر جدول را از آن خود کنند.

سرمربی پیکان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: ما فردا به دنبال یک بازی منطقی هستیم تا بتوانیم در پایان موفق بوده زیرا اگر بخواهیم احساسی فکر کنیم و بازی کنیم، مطمئنا به مشکل برخواهیم خورد.

وی در پاسخ به این سئوال که شما در صبا موفق تر از پیکان بوده اید، گفت: طبیعی است چون تیم صبا را خودم بسته بودم و تمرکز لازم را داشتیم و توانستیم نتایج خوبی هم بگیریم اما در پیکان با توجه به اینکه از نیمه راه به این تیم ملحق شدم شرایط کمی متفاوت تر بود و شاید به همین دلیل است که نتوانستیم امتیازات لازم را کسب کنیم.