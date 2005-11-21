عبدالحسين آذرنگ : تاسيس اتحاديه سراسري ناشران ايران يك ضرورت است

وي در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، درباره افق پيش روي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران ، گفت : هم اكنون فعال ترين اتحاديه صنفي نشر ، اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران است بنابر اين اتحاديه ناشران تهران نمي تواند سخنگوي ناشران كشور باشد و هر تصور ديگري به جز اين توهمي بيش تر نيست .

وي تصريح كرد : اتحاديه ناشران تهران به هيچ رو سنخگوي ناشران كشور نمي تواند باشد به اين دليل كه رابطه ارگانيك با نشر كشور ندارد بنابر اين اولين حركت مهم صنفي كه بايد در كشور بوجود بيايد اتحاديه سراسري ناشران كشور است كه رابطه ارگانيك با همه ناشران كشور داشته باشد .

اين كارشناس نشر در ادامه افزود : ناشران بايد بعد از ايجاد اتحاديه ناشران كشور مشاركت فعالي در اين اتحاديه داشته باشند كه متاسفانه هم اكنون شاهديم كه در اتحايه ناشران فعلي هم حضوري فعال ندارند .

وي دليل اين مشكل را نبود تعريفي مشخص از ناشران حرفه اي دانست و تصريح كرد : بالاخره بايد زماني مشخص شود كه منظور از ناشر واقعي چيست و كساني كه فقط اسمشان ناشر است و هيچ تاثيري در فرآيند نشر در ايران ندارند و هيچ تلاش و مشاركتي هم در امور مربوط به صنف نشر انجام نمي دهند پس نمي توانند ناشر باشند .

اين كارشناس نشر در ادامه تصريح كرد : در ابتدا بايد تعريف ناشر حرفه اي را در كشور مشخص كنيم و تعريف كنيم كه چه كسي ناشر حرفه اي محسوب مي شود . در كشور هاي مختلف ناشراني كه از ميزان معيني بيشتر كتاب منتشر كنند ناشر حرفه اي محسوب مي شوند . اين استاندارد در برخي از كشور ها انتشار بيش از 250 عنوان كتاب در سال است ولي در ايران هنوز استاندارد مشخصي براي اين منظور وجود ندارد .

وي در ادامه افزود : بر اساس محاسبه اي كه برخي از دوستان ناشر - به صورت تقريبي - صورت دادند به اين جمع بندي رسيدند كه هر ناشري كه ساليانه 24 كتاب منتشر كند ؛ - هر ماه دو عنوان كتاب - مي تواند ناشر حرفه اي محسوب شود .

عبدالحسين آذرنگ درباره تعريف علمي ناشر حرفه اي ، افزود : ناشر حرفه اي كسي است كه اشتغال و در آمدش به صورت كامل از راه نشر كتاب باشد و از اين راه بتواند يك واحد نشر را اداره كند و نه اينكه از راه فعاليت هاي ديگر در كار نشر هزينه كند .

وي درباره شرايط كنوني عضويت دراتحاديه ناشران و ضرورت تغيير اين شرايط افزود : نشرحرفه اي و آزاد بايد براي فعاليت هاي خود آزاد باشد ولي اين طيف از ناشران نمي توانند تشكيل دهنده اتحاديه ناشران باشند بنابر اين قبل از هر چيز ناشران بايد طبقه بندي و بعد وارد اتحاديه شوند .

اين كارشناس تصريح كرد : اتحاديه ناشران و كتابفروشان بايد سقفي را مشخص كند ، هر ناشري كه از اين سقف مشخص بيشتر كتاب منتشر كرد و شرايط را هم دارا بود - مانند اشتغال دائمي به كار نشر، مي توانند درخواست عضويت در اتحاديه را داشته باشد .

وي درباره فاصله گرفتن نشر ايران از نشر علمي و حرفه اي در دنيا ، گفت : متوليان اتحاديه بايد پيش از هر چيز از دانش هاي جديد جهاني در حوزه نشر اطلاع داشته باشند و اين دانش ها را به ايران بياوند .

آذرنگ درباره سيستم آموزشي در اتحاديه ، به مهر ، گفت : در شرايطي كه نظام آموزشي منسجمي براي آموزش مباني نشرنداريم و اين موضوعات را در دانشگاه تدريس نمي كنيم ، اگر اتحاديه خود به فكر آموزش نيروهاي حرفه اي و كادرهاي فعال نباشد با خطر انقراض روبرو مي شود .