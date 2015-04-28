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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۴۴

انتشار کتاب بر بال اعتکاف با طرح جدید

انتشار کتاب بر بال اعتکاف با طرح جدید

کتاب بر بال اعتکاف از آثار آیت الله جوادی آملی با همت مرکز بین المللی نشر اسراء و پژوهشگاه معارج با ویرایش و طرح جدید آماده و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کتاب بر بال اعتکاف» از آثار آیت الله جوادی آملی با همت مرکز بین المللی نشر اسراء و پژوهشگاه معارج با ویرایش و طرح جدید آماده و منتشر شد.

کتاب «بر بال اعتکاف» شامل ۶ فصل با عناوین: کلیات اعتکاف، اخلاق و اسرار اعتکاف، اخلاق و اسرار اعتکاف، شروط و آسیب های اعتکاف، ویژگی ها و آداب اعتکاف و آثار اعتکاف می باشد.

این اثر، با نگاه معرفتی به معارف ملکوتی مراسم اعتکاف، به تبیین بخشی از نکته ها و اسرار این مراسم معنوی پرداخته است که قطعاً برای علاقه مندان و تشنگان معرفت و شیفتگان قرب الهی که در محفل نورانی اعتکاف گرد هم می آیند راهگشا و سودمند خواهد بود.

اعتکاف که گرایش به خدا و کرنش و تعظیم زمان­دار در برابر اوست، از مهم ترین دستور­های دینی است که کمال بندگی و خضوع انسان در پیشگاه ربوبی را برای فرشتگان به نمایش می گذارد و معارف فراوانی همچون احکام، اسار فضایل، اداب و آثار معرفتی و تربیتی فردی و اجتماعی را در خود جای داده است.

کد مطلب 2561603

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