انتشار کتاب بر بال اعتکاف با طرح جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، «کتاب بر بال اعتکاف» از آثار آیت الله جوادی آملی با همت مرکز بین المللی نشر اسراء و پژوهشگاه معارج با ویرایش و طرح جدید آماده و منتشر شد.



کتاب «بر بال اعتکاف» شامل ۶ فصل با عناوین: کلیات اعتکاف، اخلاق و اسرار اعتکاف، اخلاق و اسرار اعتکاف، شروط و آسیب های اعتکاف، ویژگی ها و آداب اعتکاف و آثار اعتکاف می باشد.



این اثر، با نگاه معرفتی به معارف ملکوتی مراسم اعتکاف، به تبیین بخشی از نکته ها و اسرار این مراسم معنوی پرداخته است که قطعاً برای علاقه مندان و تشنگان معرفت و شیفتگان قرب الهی که در محفل نورانی اعتکاف گرد هم می آیند راهگشا و سودمند خواهد بود.



اعتکاف که گرایش به خدا و کرنش و تعظیم زمان­دار در برابر اوست، از مهم ترین دستور­های دینی است که کمال بندگی و خضوع انسان در پیشگاه ربوبی را برای فرشتگان به نمایش می گذارد و معارف فراوانی همچون احکام، اسار فضایل، اداب و آثار معرفتی و تربیتی فردی و اجتماعی را در خود جای داده است.