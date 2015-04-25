۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۱۶

هفته بیست و هفتم لیگ برتر؛

ترکی داور بازی سایپا - پرسپولیس شد/ جهانبازی به اهواز می‌رود

کمیته داوران فدراسیون فوتبال، محسن ترکی را برای قضاوت در بازی سایپا البرز و پرسپولیس تهران در هفته بیست و هفتم لیگ برتر انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران دیدارهای روز دوم از هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از سوی کمیته داوران به شرح زیر اعلام شد:

یکشنبه - ۶/۲/۹۴
* پیکان تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت ۱۷، ورزشگاه شهر قدس
داور: بابک وسیله‌بر، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا مدیرروستا، داور چهارم: امید سعیدفر، ناظر: داود رفیعی

* سایپا البرز - پرسپولیس تهران، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رضا سخندان و مهدی الوندی، داور چهارم: پیام حیدری، ناظر: مسعود مرادی

* نفت تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۸، ورزشگاه تختی تهران
داور: بیژن حیدری، کمک‌ها: حسن  ظهیری و جلیل شعرانی، داور چهارم: رضا کرمانشاهی، ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* فولاد خوزستان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۸، ورزشگاه غدیر
داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و سعید زارع، داور چهارم: روح الله شریفی، ناظر: حیدر شکور

