استفاده از اسکن هوشمند در سیستم تهویه هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ال جی اعلام کرد که در محصول جدید سیستم تهویه مطبوع خانگی خود از پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا استفاده کرده است که صرفه جویی در مصرف انرژی را تا ۷۳ درصد به ارمغان می آورد.

اسپلیت نکست پلاس اینورتر وی ال‌جی (Next Plus Inverter V) با بهره‌گیری از فناوری Inverter V باعث صرفه‌جویی انرژی تا ۶۰ درصد می‌شود؛ همچنین فناوری حسگر هوشمند (Intelligent Sensor) این محصول این امکان را فراهم می‌آورد تا با اسکن هوشمند (Smart Scan) مصرف انرژی به میزان ۱۳ درصد دیگر کاهش یابد و بدین ترتیب، اسپلیت نکست پلاس اینورتر وی، قادر به حفظ انرژی تا سطح ۷۳ درصد است.

فناوری اسکن هوشمند با تشخیص عدم حضور افراد در محیط اتاق به صورت خودکار میزان خنکی هوا را به تدریج کاسته و هر ۲۰ دقیقه اجازه افزایش دما به میزان یک درجه سلسیوس را با استفاده از اشعه ماورا بنفش می‌دهد و دمای محیط را اسکن کرده و دمای دستگاه را تنظیم می کند.

اسپلیت نکست پلاس اینورتر وی با بهره‌گیری از کمپرسور ویژه مناطق گرمسیر قادر به تامین هوای تازه و مطبوع در دمای بالا محیط بیرون تا ۴۵ درجه سلسیوس است. وجود سیستم حفاظت Gold FinTM به صورت یک پوشش ایمنی از سطح مبدل حرارتی در برابر زنگ‌زدگی و دیگر عوامل محیطی مخرب محافظت می‌کند.

در همین حال سیستم‌های تهویه مطبوع خانگی ال‌جی دارای جدیدترین فناوری‌های بهداشتی برای حفظ سلامت و تازگی فضای خانه است؛ فناوری پلاس مستر (Plasmaster Lonizer Plus) با تولید سه میلیون یون، در عرض ۳۰ دقیقه هوا را استرلیزه کرده و ضمن از بین بردن ۹۹.۹ درصد باکتری‌ها به صورت موثری بوهای نامطبوع را حذف می‌کند. سیستم مولتی پروتکت نیز با بهره‌گیری از فناوری ۳M و تولید بارهای الکترواستاتیکی، مواد حساسیت‌زا و ویروس‌های معلق در هوا را تا ۹۹.۹ درصد در مدت زمان کمتر از ۱۵ دقیقه نابود می‌کند.

این محصول با استفاده از ویژگی Windblast هوای خنک را ۱۵ متر پرتاب می‌کند و به واسطه فناوری ۴-Way Swing جریان هوای خنک را پخش و دمای یکنواختی را در محیط ایجاد می‌ کند.