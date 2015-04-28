به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر طاهرزاده در نوشتاری در نشریه سوره اندیشه، تصریح میکند حیات تربیتی غرب، یک حیات انتخابی نیست و به همین علت است که این انسانهای ظاهرا اخلاقی سر بزنگاه جنایت کارترین شخصیتها میشوند. وی به صراحت معتقد است: «اولا دلیل نظم اداری در غرب نه تعهد انسان غربی، بلکی شرطی شدن اوست و ثانیاً جامعه غربی شدیداً پلیسی است.»
اصغر طاهرزاده در ابتدای این نوشتار مینویسد: «اداره در دنیای مدرن اساساً از جنس دیگری است. در عصر جدید فرد برای خود یک حیات شرطی میسازد. از صبح پشت میز خود مینشیند، کاغذهایی را امضا میکند و بعد از ظهر به خانه میرود و تازه در آنجا زندگیش را آغاز میکند. یعنی کار یک کارمند، جزو زندگی او محسوب نمیشود. زندگی در جایی تعریف شده و محل کسب ثروت در جایی دیگر. معنای اصلی اداره و سازمان مدرن برای کارمند امروز این است که اداره محلی برای نان در آوردن و کسب ثروت است و باید زندگی خود را در جای دیگری تعریف کند.»
وی با توجه دادن به فساد ساختاری اضافه میکند: «گاهی مشکل فساد به افراد باز میگردد؛ یعنی آدم فاسدی هست که اگر تعهد اخلاقی داشت این کار را انجام نمیداد. ولی اولین مشکل اداری ما، خود اداره و سازمان مدرن است. ذات سازمان مدرن فساد آور است. البته این ادارات و سازمانها در غرب به گونهای فساد خود را پنهان میکنند.»
طاهرزاده در پاسخ به این سوال که چرا در ایران و پس از انقلاب فساد بیشتر به چشم میآید؟ اظهار میکند: «مَثل کشورما، مثل انسانی است که هنوز معده سالم و زنده دارد و به فساد و سم حساس است و آن را بالا میآورد. اما اگر معده مرده باشد، حساسیتی به سم و فساد ندارد و فقط آن را پس میدهد؛ مثلا برخی جانواران لاشخور، حساسیتی نسبت به آلودگی و کرم و کثافات ندارند و به راحتی آنها را جذب میکنند.»
وی تصریح میکند: «انقلاب اسلامی با وجود برخی فسادها و ناپاکیها، هنوز نسبت به فساد، حساس است و فساد و عدم فساد در آن برخلاف غرب، معنادار است. در غرب سرمایه داران که چپاول گرترین افراد هستند، مدیر و رئیس میشوند و به عنوان دزد یا فاسد شناخته نمیشوند؛ نه اینکه بگوییم در ایران فساد نیست، بلکه مسئله اصلی این است که روح انقلاب هنوز نسبت به فساد حساس است.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه چرا نظم اداری و اجتماعی در ایران استقرار نمییابد ولی در غرب ظاهرا نظم برقرار است؟ مینویسد: «غرب با اخلاق کانتی مدیریت میشود و سر بزنگاه که منافع آنها به خطر میافتد، طبیعت جنایتکارانه خود را نشان میدهند. دکتر شریعت مداری میگوید که اخلاق غربی شرطی کردن است نه انتخاب کردن. یعنی مردم معمولی را چنان بار میآورد که با رفلکسهای شرطی ممتدی که به او میدهند، واقعاً نمیتواند دزدی را تصور کند! فرد غربی خود را یک آدم قالبی و چارچوبمند میداند که طبعاً و عادتاً باید این کارها را انجام دهد.»
وی معتقد است: «انسان شرقی به راحتی زیر بار این وضعیت نمیرود. با اخلاق سکولار، نمیتوان شرق را داره کرد، زیرا از برای خود زندگی دیگری را تعریف کرده است. مردم ما نه توانستهاند از غرب بهره ببرند و نه توانستهاند از آن عبور کنند. به قول فردید، من از غرب عقلاً عبور کردهام، اما عادتاً عبور نکردهام.»
اصغر طاهرزاده در پایان این نوشتار در مورد وضعیت مردم ایران تأکید میکند: «مردم ما نیازهای خود را غربی تعریف کردهاند، اما آرمان خود را دینی تعریف کردهاند. این مردم در دوره فترت هستند. تا شخصیت انسان فراتر از عادت و طبیعت نرود، وضعیت همین میماند؛ دین میخواهد بشر را جای دیگری بنشاند. در نهایت برای اصلاح ادارات و جلوگیری از فساد اداری، نه نظارت و نه اخلاق کانتی، هیچگاه نتیجه نمیدهند و باید به اخلاق دینی رجوع کنیم.»
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*نوشتار فوق الذکر در صفحات ۵۵ و ۵۶ از شماره ۸۲ ـ ۸۳ از نشریه «سوره اندیشه» با عنوان «فساد و فترت انسان شرقی؛ سازمان مدرن و جدایی کار و زندگی» منتشر شده است.
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