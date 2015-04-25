گزارش شمخانی از آخرین تحولات منطقه در جلسه امروز مجمع تشخیص

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اكثريت اعضا تشكيل شد، تدوين سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران ادامه يافت و هشت بند از اين سياست‌ها در بخش‌هاي انرژي‌هاي صنعت نفت، گاز، برق، محصولات پتروشيمي و امور كشاورزي، آب، منابع طبيعي و توسعه روستايي به تصويب اعضا رسيد.

در ابتداي اين جلسه، شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، گزارشي از آخرين تحولات و رخدادهاي سياسي، نظامي كشورهاي عراق، سوريه و يمن را به ويژه پس از تجاوزات هوايي عربستان سعودي به اين كشور، به اطلاع اعضا رساند.