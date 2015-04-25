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۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۵۵

گزارش شمخانی از آخرین تحولات منطقه در جلسه امروز مجمع تشخیص

گزارش شمخانی از آخرین تحولات منطقه در جلسه امروز مجمع تشخیص

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبير شوراي عالي امنيت ملي، گزارشی از آخرين تحولات سياسی، نظاميی كشورهای عراق، سوريه و يمن را به ويژه پس از تجاوزات هوايی عربستان به اين كشور، به اطلاع اعضا رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اكثريت اعضا تشكيل شد، تدوين سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران ادامه يافت و هشت بند از اين سياست‌ها در بخش‌هاي انرژي‌هاي صنعت نفت، گاز، برق، محصولات پتروشيمي و امور كشاورزي، آب، منابع طبيعي و توسعه روستايي به تصويب اعضا رسيد.

در ابتداي اين جلسه، شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، گزارشي از آخرين تحولات و رخدادهاي سياسي، نظامي كشورهاي عراق، سوريه و يمن را به ويژه پس از تجاوزات هوايي عربستان سعودي به اين كشور، به اطلاع اعضا رساند.

کد مطلب 2561686

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