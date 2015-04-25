نیروی خدماتی در اورژانس های بیمارستانی اردبیل جذب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی بعد از ظهر شنبه در حاشیه برنامه ریزی این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از جذب نیرو را ارتقا کیفی و کمی خدمات عنوان کرد.

وی افزود: طرح تحول نظام سلامت فعالیت خود را از ارتقا درمان در بخش ها آغاز کرده و در نظر دارد در گام دوم به ساماندهی اورژانس ها بپردازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص برخی اظهارات مبنی بر فعالیت نامطلوب پرسنل درمانی در اورژانس ها، اضافه کرد: اصولا اورژانس محل پرتنشی است و نباید شهروندان با بی انصافی قضاوت کنند.

پورفرضی با تاکید به توسعه کمی و کیفی اورژانس های بیمارستان های دولتی اردبیل، اضافه کرد: در عین حال انتظار ما از مراجعان به اورژانس ها همکاری کامل با عوامل درمانی است.

وی دخالت در کار پزشکان و عوامل درمان و یا ایجاد بی نظمی را نامناسب خواند و تاکید کرد: بهبود کیفی خدمات اورژانس در سایه همکاری بیمار و همراهان وی ارتقا می یابد.