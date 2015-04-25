چین ۱۱۰ جنگنده به پاکستان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز، گزارش برخی رسانه ها حکایت از آن دارد که چین قصد دارد در پی دیدار رئیس جمهور این کشور از پاکستان تعداد ۱۱۰ جنگنده JF-۱۷ را به پاکستان بفروشد.

بنا بر این گزارش، رادیو پاکستان امروز اعلام داشت ظرف ۳ سال آینده چین ۵۰ فروند از این جنگنده ها را در اختیار پاکستان قرار خواهد داد.

هنوز مشخص نشده است که ۶۰ فرونده باقی مانده را چین تا چه زمانی در تحویل پاکستان خواهد داد.

شایان ذکر است چین پیشتر فن آوری ساخت این نوع جنگنده را در اختیار پاکستان قرار داده است و پاکستان در حال حاضر به تولید این جنگنده چینی مشغول است اما نیاز بیشتر این کشور به این جنگنده ها موجب شده است تا پاکستان خرید آنها را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

همچنین قرار است چین ۸ زیردریایی در اختیار پاکستان قرار دهد که این امر موجب ۲ برابر شدن توان زیردریایی این کشور خواهد شد.

در خبر ها گفته شده است که چین قصد دارد برای اولین بار فن آوری پرتاب موشک از اعماق دریا ها را نیز در اختیار پاکستان قرار دهد، فن آوری که در اختیار معدودی از کشورهای جهان است.

گسترش همکاری های نظامی چین و پاکستان موجب بروز نگرانی هایی در هند رقیب هسته ای پاکستان ایجاد کرده است.