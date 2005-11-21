عقل حجت الهي است // در علوم مختلف تبلور خرد ديده مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، "مهدي الهي قمشه اي" با بيان اين مطلب افزود : به دانشكده اي آمدم كه 40 سال پيش در آن تدريس را آغاز كردم. در آن زمان در دانشكده هاي فني و علوم زبان تخصصي تدريس مي كردم و ضمن اينكه تدريس مي كردم بسيار آموختم و امروز مي خواهم بخشي از آنچه از اصحاب فن آموختم، بازگو مي كنم.

وي اضافه كرد: خرد بزرگترين موهبت الهي به انسان است. خداوند خرد را به انسان نداده است كه زنگ بزند و بپوسد. اكثر انسان ها عقل دارند ولي تعقل نمي كنند. در قرآن آمده نيز موارد متعددي به كساني كه تقل مي كنند اشاره شده است.

اين استاد دانشگاه افزود: اگر عقل را به كار بيندازيم بركات بسيار زيادي نصيبمان مي شود. عقل حجت الهي و سلطان قادر انسان است.

"الهي قمشه اي" يادآور شد: در رياضي مباحثي است كه تبلور خرد است. در موسيقي نيز همين طور. برنامه ريزي يكي از دستورات خرد است و اصحاف فن برنامه ريزي مي كنند. به همه دانشجويان نيز توصيه مي كنم برنامه ريزي مكتوب براي زندگي خود داشته باشند تا سعادت دست يافتني شود.

وي اضافه كرد: ايرانيان باستان به خرد شهرت داشته اند و جامعه ما متوجه خردگرايي است. خرد جمعي نماينده خداوند است و جامعه ما بايد از اصحاب خرد برنامه، نظم و هارموني را بياموزد تا خوشبختي و سعادت احساس شود.