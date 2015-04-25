اختصاص فصلی برای مدیریت محلی در برنامه ششم

به گزارش خبرگزاری مهر،احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، صبح امروز در ابتدای نشست کمیسیون سلامت و محیط زیست، با اشاره به درگذشت استاد حسین قندی، گفت: مرحوم حسین قندی شخصیت بزرگ و ارزشمندی داشت. یکی از ویژگی های او که کمتر در اصحاب رسانه دیده می شود، تیترهایی بود که او را «سلطان تیتر» کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه با اشاره به روز شوراها، اظهار کرد: این روز و تشکیل شوراها مرهون سه شخصیت و چهره بزرگ انقلاب است. نخست امام خمینی (ره) که فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا حکمی که برای شورای انقلاب دادند، کمتر از سه ماه بود.

مسجد جامعی ادامه داد: امام (ره) پس از تشکیل شورای انقلاب، از این شورا خواستند تا هر چه سریع تر شوراهای شهر و مدیریتی را تشکیل دهند.

وی با تاکید بر اینکه مسئله شوراها برای بنیانگذار انقلاب اسلامی بسیار حساس بود، خاطرنشان کرد: آیت الله طالقانی در حوزه ترویج تفکر شورایی و شهید بهشتی که تلاش زیادی در ساختارمندی شوراها داشتند، دو چهره دیگری بودند که آنچه به نام روز شوراها داریم، تلاش این بزرگواران است.

عضو کمیسیون کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه سخنان خود بیان کرد: در قاعده شوراها دو محور حوزه ملی و حوزه محلی وجود دارد.آنچه که ما در حوزه تلاش خودمان قرار دادیم، مدیریت های محلی است که شورای محلی نمونه بارزی از این مدیریت است.

مسجد جامعی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که شوراهای محلی دارند، مسئله نظارت است، تصریح کرد: حدود و نحوه نظارت شوراهای محلی چندان مشخص نیست. برای مثال آنچه در شورای شهر وجود دارد، تذکرهایی است که اعضای شورا در صحن می‌دهند که اگر جواب تذکر قانع کننده نباشد، تذکر تبدیل به سوال می شود و این سوال ۱۰ روز فرصت برای پاسخگویی دارد.

وی ادامه داد: اگر این سوال پاسخ قانع کننده ای دریافت نکند، منجر به یک جلسه استیضاح شهردار می شود که برای این موضوع به ۲ سوم آرا احتیاج دارند. در صورتی که انتخاب شهردار با نصف بعلاوه یک آرا امکان پذیر است که حتی از استیضاح وزرا نیز سختگیرانه تر است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه با اشاره به آنچه در دولت اتفاق افتاده و حاصل پیگیری شورای چهارم است، گفت: تشکیل کمیسیون هشتم برای کلان شهرهایی مثل تهران، یکی از مواردی است که در این شورا پیگیری شده است.

مسجد جامعی در آستانه روز شوراها پیشنهاد داد: در تدوین برنامه ششم، فصلی برای مدیریت محلی داشته باشیم. چون در قانون موادی که از این برنامه حمایت کند، نداریم.

وی با اشاره به شعار سال عنوان کرد: یکی از کارهایی که می تواند در عملیاتی کردن این شعار حائز اهمیت باشد، این است که حوزه ملی و حوزه محلی از هم پشتیبانی کنند که فکر می کنم این کار در این دوره بیش از دوره های گذشته میسر است.