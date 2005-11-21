به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، در اين مراسم كه با حضور محمدحسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، محمدرضا جعفري جلوه معاون امور سينمايي، مجتبي اقدامي مدير عامل بنياد سينمايي فارابي و جمعي از مسئولان و هنرمندان برگزار شد، از برگزيدگان اين جشنواره تقدير به عمل آمد.

در ابتداي اين برنامه، از فيلم‌هاي برگزيده بخش كميته ترويج ستاد ويژه توسه فناوري نانو با حضور مهندس موسوي رئيس ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، دكتر بهمن نامور مطلق رئيس فرهنگستان هنر و مجتبي راعي عضو كميته فيلم فرهنگستان هنر تقدير شد: لوح تقدير و 5 سكه بهار آزادي به هرمز امامي براي فيلم "بم دروازه شرقي ايران"، لوح تقدير و 5 سكه بهار آزادي به شهريار صيامي‌شان براي فيلم "بر بلندي كريت"، لوح تقدير و 3 سكه بهار آزادي به محمدعلي صفورا براي فيلم "توازن"، لوح تقدير و 2 سكه بهار آزادي به شهران باقري براي فيلم "خطي در يك خاطره" و لوح تقدير و 2 سكه بهار آزادي به مهدي بشيري براي فيلم "ويرانه‌اي آشنا".

در ادامه با حضور اميرشهاب رضويان، داور بخش فيلم‌هاي انجمن صنفي فيلم كوتاه، لوح افتخار و يك سكه بهار آزادي به امير توده‌روستا براي فيلم داستاني "تلألو" و لوح افتخار براي فيلم "كسي روي اين تخت نخوابيده" به كارگرداني هاجر سعيدي‌نژاد اهدا شد.

در بخش ديگر اين برنامه، به ياد مصطفي عقاد كارگردان فقيد سوري وله نمايشي پخش شد.

محندس محمدرضا جعفري جلوه، معاونت امور سينمايي، در ادامه اين برنامه فيلم كوتاه را نمادي از سينماي واقعيت و اميد ايران دانست و بيان كرد: "فيلم كوتاه با حضور جوانان هنردوست ايراني بهترين فرصت براي جمع شدن معاني است، زيرا از اين طريق اين جوانان هر چه در دل دارند را به تصوير مي كشند و معرفت را در قالب فيلم كوتاه مي سرايند."

وي خاطرنشان كرد: "امروز ما هم با آرزوي قلبي خويش در حمايت از اين سينما حركت مي كنيم و اميدواريم افق روشني را پيش روي آينده اين سينما شاهد باشيم."

در ادامه مراسم از برگزيدگان "مسابقه فيلم و عكس تجلي قرآن در زندگي مردم" كه در 5 آبان ماه در حاشيه سيزدهمين نمايشگاه قران كريم برگزار شده بود نيز تجليل شد. برگزيدگان بخش عكس اين رقابت عبارتند از لوح افتخار و 3 سكه بهار آزادي به عليرضا رحماني به عنوان نفر پنجم براي "عكس آموزش قران كريم"، لوح افتخار و 4 سكه بهار آزادي به يوسف گرامي به عنوان نفر چهارم براي "عكس روز قدس"، لوح افتخار و 5 سكه بهار آزادي به منصوره معتمدي به عنوان نفر سوم براي "عكس قرائت قرآن كريم در ميعادگاه شهيدان شلمچه"، لوح افتخار و 6 سكه بهار آزادي به سروش كياني به عنوان نفر دوم براي "عكس آب، آيينه، نور" و لوح افتخار و 8 سكه بهار آزادي به زين‌العابدين مهدوي به عنوان نفر اول براي "عكس قطعه‌اي از بهشت".

برگزيدگان فيلم اين مسابقه نيز عبارتند از لوح افتخار و 7 سكه بهار آزادي به عنوان بهترين فيلم داستاني به روح‌الله حجازي براي فيلم "ماه‌جبين"، لوح افتخار و 7 سكه بهار آزادي به عنوان بهترين فيلم مستند به عباس صالح مدرسه اي براي فيلم "پيامبران سرزمين ما"، لوح افتخار و 7 سكه بهار آزادي به عنوان بهترين اثر تجربي به نقي نعمتي براي فيلم "با او"، لوح افتخار و 7 سكه بهار آزادي به عنوان بهترين فيلم پويانمايي به مهبد زرافشان براي فيلم "گريز"، لوح افتخار و 6 سكه بهار آزادي به عنوان بهترين نماهنگ به طور مشترك به كيوان علي محمدي و اميد بنكدار، لوح افتخار و 6 سكه بهار آزادي به عنوان بهترين فيلم به عليرضا توانا براي فيلم "تنهام نگذار" و لوح افتخار و 8 سكه بهار آزادي به عنوان بهترين فيلم به مرتضي شعباني براي فيلم مستند "حمزه".

در بخش ديگر مراسم اختتاميه، بهترين فيلم از نگاه هيات داوران دانشجويي معرفي شد كه با تقدير از فيلم‌هاي "رستوران متروك"، "خاكستري" و "‌پروانه‌ها در برف مي‌ميرند"، تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و 5 سكه بهار آزادي به فيلم انيميشن "مترسك" ساخته عبدالرضا سعيدنيا و لوح افتخار و 2 سكه بهار آزادي به فيلم مستند "حباب" ساخته مجتبي قاسمي تعلق گرفت.

در ادامه اين برنامه به برگزيدگان بخش مسابقه نگاه نو با حضور رضا ميركريمي، حبيب‌الله كاسه‌ساز، بيژن ميرباقري، داوران اين بخش جوايزي اهدا شد. تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 12 ميليون ريال به عنوان بهترين فيلم به "آن دست‌ها" ساخته آيدا پناهنده، تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 10 ميليون ريال به عنوان بهترين فيلم داستاني به "تلألو" ساخته امير توده‌روستا، تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 9 ميليون ريال به عنوان بهترين فيلم مستند به فيلم "واكسن زلزله" ساخته علي زماني عصمتي، تنديس زرين جشنواره ديپلم افتخار و مبلغ 9 ميليون ريال به عنوان بهترين فيلم پويانمايي به فيلم "موج‌هاي شكسته" ساخته امير مهران، تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 9 ميليون ريال به عنوان بهترين فيلم تجربي به فيلم "نگاتيف" به كارگرداني بهزاد رسول‌زاده، لوح افتخار جايزه ويژه هيات داوران و يك سكه بهار آزادي به فيلم "پرواز" ساخته الهام دوست حقيقي، لوح افتخار جايزه هيات داوران و يك سكه بهار آزادي به فيلم "لنز مات" ساخته بهرنگ دزفولي‌زاده تعلق گرفت.

در بخش مسابقه ملي اين جشنواره، تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 22 ميليون ريال به عنوان بهترين فيلم به فيلم مستند "پرونده هلياس" ساخته محمدعلي فارسي، تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 17 ميليون ريال به عنوان بهترين فيلم داستاني به فيلم "قايق هاي من" ساخته صفي يزدانيان، تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 17 ميليون ريال به عنوان بهترين فيلم مستند به فيلم "منم داريوش" به كارگرداني وحيد باقرزاده، تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 17 ميليون ريال به عنوان بهترين فيلم پويانمايي به فيلم "اتاق جيغ" ساخته شيدا زرين‌فام، تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و 13 ميليون ريال به عنوان بهترين فيلم تجربي به فيلم "ضدخاطرات" ساخته كوروش فرزانگان، تنديس زرين جشنواره ديپلم افتخار و مبلغ 10 ميليون ريال به خاطر نگاه شاعرانه فيلمساز به دنياي لطيف يك هنرمند به محمود يارمحمدلو كارگردان فيلم مستند "شكسته، پيوسته"، تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 7 ميليون ريال به عنوان بهترين تحقيق به همايون امامي پژوهشگر و كارگردان مستند فيلم "چشم هزارچشمه"، لوح افتخار، جايزه ويژه هيات داوران و مبلغ 5 ميليون ريال همراه با يك سكه بهار آزادي به فيلم "يك شب ميهماني" ساخته شهرام ميراب اقدم و لوح افتخار جايزه ويژه هيات داوران و مبلغ 5 ميليون ريال همراه با يك سكه بهار آزادي به فيلم "كمي بالاتر" ساخته مهدي جعفري اهدا شد.

گفتني است هيات داوران در بخش مسابقه ملي در دو بخش بهترين نماهنگ و بهترين جلوه‌هاي ويژه بصري هيچ فيلمي را حايز شرايط دريافت جايزه ندانست.

بر پايه اين گزارش، بهترين فيلم از نگاه تماشاگران به فيلم "با او" ساخته نقي نعمتي رسيد كه او تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و 3 سكه بهار آزادي را دريافت كرد.

بخش ديگر اين جشنواره مسابقه فيلم هاي معناگرا بود كه با حضور هيات داوران اين بخش متشكل از فليچتا فرارو (ايتاليا)، كارل ياكوبي (آلمان) و حسن بلخاري (ايران) از برگزيدگان تقدير به عمل آمد كه تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 10 هزار دلار به عنوان بهترين فيلم معناگرا به طور مشترك به فيلم "آخرين مزرعه" ساخته رونار رونارسون از ايسلند و فيلم "روشنگري" ساخته تانون ساتار و جاوونگ از تايلند تعلق گرفت. تنديس زرين جشنواره ديپلم افتخار و مبلغ 5 هزار دلار به عنوان بهترين فيلم معناگرا به مهبد ذرافشان نويسنده فيلمنامه فيلم "گريز" از ايران تعلق گرفت.

در پايان اين برنامه نيز از برگزيدگان بخش مسابقه بين‌الملل با حضور هيات داوران اين بخش شامل مونتسرات گيوي والز (اسپانيا)، مايك هانيگان (ايرلند جنوبي)، يوكا پكالاسكو (فنلاند)، مهين ضياء (پاكستان) و محمدمهدي عسگرپور (ايران) تقدير شد. جايزه بزرگ جشنواره، تنديس زرين، ديپلم افتخار و مبلغ 5 هزار دلار به عنوان بهترين فيلم بخش مسابقه بين‌الملل به فيلم "هنر نزولي" ساخته تومك باليگنسكي از لهستان، تنديس زرين جشنواره ديپلم افتخار و مبلغ 5 هزار دلار به عنوان بهترين فيلم بخش مسابقه بين‌الملل به فيلم "اتاق" ساخته يوسئوك هيون از كره جنوبي، تنديس زرين جشنواره ديپلم افتخار و مبلغ 3 هزار دلار به عنوان بهترين فيلم داستاني به "نقش" ساخته فرشيد آذري از ايران و تنديس جشنواره ديپلم افتخار و مبلغ 2 هزار و پانصد دلار به عنوان بهترين فيلم مستند به "فرانسوا، اجازه اقامت" ساخته تاتيانا سوبولوا از روسيه رسيد.

تنديس زرين جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 2 هزار دلار به عنوان بهترين فيلم تجربي به فيلم "مرد، جاده، رودخانه" ساخته مارسلوس ال از برزيل، جايزه ويژه هيات داوران به فيلم پويانمايي "اتاق جيغ" ساخته شيدا زرين‌فام از ايران، جايزه ويژه هيات داوران به فيلم مستند "سرگذشت مادرم" ساخته هيويو چوي از كره جنوبي و جايزه ويژه هيات داوران به فيلم داستاني "تباني" ساخته واني جامين از اندونزي تعلق گرفت.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، متن كامل سخنراني محمدرضا جعفري جلوه، معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد، در مراسم اختتاميه جشنواره فيلم كوتاه تهران به اين شرح است:

"به نام آن نطاق گزيده گوي كه وحي را جاري ساخت بر ما قل و دل

فيلم كوتاه فرصت نگاه كردن و انديشيدن است در نهايت ايجاز. محمل ديدن و شنيدن پنجره اي اگر چه كوچك اما اعجازانگيزترين مجال براي بازشدن چشم ها از اين منظر به فرامحيط جهان پيرامون.

عرصه شنيدن حرف‌هاي حساب موجز و مختصر اما عميق و پرمعنا. فيلم كوتاه همان دو بيتي سينماي ايران، سينماي هويت، واقعيت و اميد كه اگر چه مشرقي است اما تلألو انوار آن نه تنها مشرق، كه مغرب بلكه همه جهان را تحت‌الشعاع قرار مي دهد.

به عبارتي ديگر، فيلم كوتاه بيت الغزل معرفت اين سينماست حتي اگر به بيت نرسد و در يك مصرع بماند. مهتاب سينماي ايران كه حتي اگر هلال‌گونه و كوتاه بتابد اگر نه آسمان مشرقي ما را كه لااقل دل ما را روشن خواهد ساخت. فرهنگ ملي ما رنگين كماني از پاره‌فرهنگ‌هاست و فيلم كوتاه مجال بروز اين پاره‌فرهنگ‌ها. پس سينماي كوتاه رنگين كمان آسمان سينماي ايران است.

تصويرها فاخر و كوتاه به پرده مي نشيند. نورها در فضا به سرعت مي گذرد. فرصت بسياركوتاه است. كلام قل و دل. اما معنا مي‌ماند، و مگرنه اينكه ما خواهان ماندن معنا بر پرده و پرديس جاويدان سينماي ملي هستيم، پس چه مجالي بهتر از ارج نهادن به فيلم كوتاه كه در آن جهان مستند و بكر در تصوير خودنمايي مي كند.

دست اندركاران، حماسه سازان، شورآفرينان، جوانان سينماي پرافتخار ايران، دوبيتي هاي بيت الغزل معرفت را در قالب فيلم كوتاه مي‌سرايند

به راستي هر جا جوانان بسرايند و بخوانند صدا در گوش فلك الافلاك طنين‌انداز خواهد شد.

به قول شاعر شوريده رند كوتاه‌سخن اما بلندقامت و خوش معنا، همان حافظ شيراز

با عقل و فهم و دانش داد سخن توان داد / چون جمع شد معاني گوي بيان توان زد

فيلم كوتاه بهترين فرصت براي جمع شدن معاني و گوي بيان زدن است به فن و هنرسينماي ملي پوشيده در هويت خردورزان ديرپاي و جوانان نورانديش با ادبيات كهن و گرانسنگ همان شراب خانگي هستي فزا چه زيبا مي تواند در چهره بلند فيلم كوتاه جلوه نمايي كند.

مگر نه اينكه سعدي صاحب گلستان بي‌قران، كوتاه و عميق گفت :

آن شنيدستي كه در اقصاي غور / بارسالاري بيفتاد از ستور

گفت چشم تنگ دنيادوست را / يا قناعت پر كند يا خاك گور

به راستي آيا اين كلام موجز و كوتاه همان رسالت ديرينه گزيده گويي ايراني پاك‌نهاد و شيرين‌سخن نيست و مگرنه اينكه بابا طاهر سوته‌دلانه و كوتاه سرود:

دلي ديرم خريدار محبت / كزو گرم است بازار محبت

لباسي بافتم بر قامت دل / ز پود محنت و تار محبت

پس شما جوانان اين مرز و بوم اهالي سينماي جوان معرف سرايان قد قامت گونه فيلم كوتاه سوته دلانه بسراييد و بخوانيد و آنچه در دل داريد به تصوير بكشيد.

مديريت فرهنگي اين سينما خود را سقف افراخته اي براي شما خواند اما امروز من هم با شما جوانان موجز و مختصر مثل فيلم كوتاه مي سرايم و مي گويم آرزوي قلبي من اين است كه چاوشي خوان قافله سينماي ملي در راستاي احياي هويت شرقي باشم.

راست قامتان و همراهان قافله و كاروان عشق با اين چاوش‌خوان بخوانيد:

با هم بخوانيم تا از كاروان نمانيم.

مي‌رود تا بي‌نهايت كاروان / چاوشي‌خوان نغمه چاوش بخوان"