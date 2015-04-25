درآمدهای گمرک قزوین ۱۴۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صدریخواه ظهر شنبه در سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در سال گذشته میزان صادرات استان ۳۴۲ میلیون دلار به وزن ۳۷۳ هزار تن بود که در مقایسه با سال مشابه قبل از آن ۱۷ درصد کاهش داشته داشت.

صدریخواه بیان کرد: در بخش صادرات بیش از ۱۱۰ نوع کالا شامل مواد شوینده، کالاهای صنعتی، تخم مرغ، تریلر، کمپرسی، کاشی و سرامیک، شیشه وآینه، سیمان، پلاستیک رولی، شیلنگ، ماکارونی، سرکه، پریفرم رنگی و شفاف و گلوکز به ۳۰ کشور صادر شده است.

مدیرکل گمرک استان یادآورشد: عمده کشورهای هدف صادراتی استان را عراق، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، گرجستان، افغانستان، آذربایجان و امارات تشکیل می دهند.

این مسئول در خصوص واردات کالا هم گفت: میزان واردات کالا از گمرک قزوین هم ۱۲۵ هزار تن به ارزش ۹۱۷ میلیون دلار بود که ۲۷ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: واردات کالاهم از ۳۱ کشور با ۲۱۰ نوع محوصل صورت گرفته که شامل خودرو، کمپرسور کولرخودرو، قطعات منفصله کشنده تریلر، کنترل پنل، قطعات پراتور به صورت سی کی دی، قطعات نیمه ساخته دینام خودرو، قطعات یدکی کشنده نیمه تریلر اسکانیا بوده است.

صدریخواه تصریح کرد: کالاهای وارداتی از کشورهای هلند، چین، بلژیک، ترکیه، آلمان ودانمارک از طریق گمرک قزوین وارد کشور شده است.

تکمیل پنجره واحد نیازمند همکاری همه دستگاههای ذیربط است

این مسئول در ادامه با اشاره به اجرایث طرح پنجره واحد تجاری گفت: برای تحقق کامل پنجره واحد نیازمند حضور نمایندگانم تام الاختیار همه دستگاههای ذیربط هستیم که امیدواریم نمایندگان بانک ها و غذا و دارو در این گمرک مستقر شوند تا کارها تسریع شود.

وی در خصوص مشکلات انتقال منابع مالی هم تصریح کرد: با تصویب شورای بانکه متاسفانه سقف جابجایی پول ۵۰ میلیون تومان است که این رقم جابجایی باید افزایش یابد تا مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان حل شود.

صدریخواه اظهارداشت: شاید یکی از دلایل شورای بانک ها جلوگیری از فرار مالیاتی و کنترل پول شویی باشد اما این وضعیت در گمرک استان برای تولید کنندگان مشکل ساز شده که باید چاره اندیشی شود.

وی در پایان خواستار حضور نمایندگان بانک ها و سازمان صنعت درساعات بیشتری از روز در پنجره واحد شد.