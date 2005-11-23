توليد شكر در كشور به مرز يك ميليون و 350 هزار تن مي رسد

مهدي مفيدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود : حجم شكر توليدي در شركت توسعه نيشكر در سال زراعي گذشته 320 هزار تن بوده كه اين ميزان تا پايان فصل برداشت جاري به 350 هزار تن افزايش مي يابد.

وي خاطرنشان كرد: بر اساس برنامه زمان بندي شده تا چند سال آينده با بهره برداري ازديگر كارخانه هاي شكر واحدهاي كشت و صنعت تابعه اين شركت ، ميزان شكرتوليدي در داخل كشور از 700 هزارتن نيز فراتر خواهد رفت و به مرز يك ميليون و 350 هزار تن خواهد رسيد.

مفيدي مناسب نبودن وضعيت بازارشكر را ناشي از عدم بازاريابي درست اين محصول دانست و افزود: با توجه به وضعيتي كه درمورد شكر در كشور با آن مواجه ايم ، اميد مي رود با برداشت به موقع محصول شكر مورد نياز كشور تامين شود.

مفيدي مشكل اصلي كاهش توليد شكر در سال زراعي گذشته را سرماي بيش از حد عنوان كرد و افزود: 50 هزار تن از حجم محصول پيش بيني شده براي توليد شكر محقق نشد.