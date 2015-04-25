حجم آب ورودی به سدهای آذربایجان شرقی افزایش ۳۸ درصدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هاشمی عصر شنبه در جلسه مدیریت بحران کم آبی در استان اظهار داشت:با وجود افزایش ۵۰ درصدی بارندگی در آذربایجان شرقی نمی توان ادعا کرد حجم آب شرب نیز به این میزان افزایش داشته است زیرا بیشتر این آب ها به شکل روان آب هستند.

وی با اشاره به حجم آب های ورودی به شش سد مهم استان اظهار داشت: حجم آب ورودی در سال زارعی ۹۳- ۹۴، ۲۸۰ میلیون بوده است در حالی که این رقم در سال گذشته به ۲۰۳ میلیون رسیده بود که این امر افزایش ۳۸ درصدی آب ورودی به این سدها را نشان می دهد.

هاشمی ادامه داد: سد علویان که آب شرب مراغه را تامین می کند ۳۸ درصد افزایش داشته و سد نهند نیز هم اکنون ۱۴ میلیون آب دارد که افزایش ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

وی همچنین به سد ستارخان اهر نیز اشاره ای کرده و گفت: این سد در سال گذشته ۵۷ میلیون آب داشت که این میزان در سال جدید به ۶۴ میلیون رسیده است که افزایش ۱۳ درصدی را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ادامه داد: سد قلعه چای در سال گذشته ۳۲ میلیون آب ورودی داشت که در سال جاری این میزان به ۴۰ میلیون رسیده است که شاهد سرریز شدن آب آن هستیم.