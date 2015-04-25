مجوز ساخت کشتارگاه صنعتی نکا باطل شد/ رکود بیمارستان ۳۰۰ تختی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمودیان عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در شبکه بهداشت و درمان نکا با اشاره به شعار سال در هفته سلامت با عنوان ایمنی غذا از مزرعه تا سفره و همچنین عزم ملی جهت دسترسی عادلانه به خدمات حوزه سلامت بیان داشت: برنامه ها و اهداف بلند پایه حوزه سلامت با حضور و مشارکت همگانی آحاد مردم به طور یقین محقق و به ثمر خواهد رسید.

وی همچنین در تشریح سیاست های ابلاغی حوزه سلامت و بیانات مقام معظم رهبری بر سلامت همه جانبه با اولویت های پیشگیری بر درمان، تغییر روش زندگی مردم به سمت و سوی زندگی اسلامی، تامین امنیت غذایی، سبد غذایی سالم و تبیین و ترویج ورزش همگانی در بین آحاد مردم تاکید کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نکا با اشاره به مصرف بیش از حد سموم در بخش کشاورزی اظهار داشت: متاسفانه در عصر حاضر با استفاده بیش از اندازه سموم و آفت کش های مختص به بخش کشاورزی در مرحله تولید، توزیع و مصرف دچار مشکل شده ایم لذا در راستای تأمین امنیت غذای سالم کشاورزان تا حد امکان میزان کمتری از سموم کشاورزی در جهت تولید مواد غذایی استفاده نمایند همچنین شرکت های بسته بندی و سورتینگ ها هم با دقت و نظارت کافی بر واکس ها و آفت کش ها سلامت مردم را با خطر روبرو نسازند.

جایگاه سلامت در بین خانواده ها تضمیین شود

به گفته محمودیان جهت توسعه پایدار و حفظ جایگاه سلامت در بین خانواده ها باید تا حد امکان از تنوع و تعدد غذاها در سر سفرها کاسته شودچرا که سفره‌های بیش از اندازه رنگین و پر بار، هم ضرر به مال و هم ضرر به جسم و جان را به همراه خواهد داشت لذا جهت فرهنگ‌سازی در این زمینه هم، آموزش‌هایی توسط کارشناسان در روستاها برای کشاورزان و افراد مربوطه داده می‌شود.

این مقام مسئول با بیان سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ارائه خدمات بهداشتی‌ درمانی با کیفیت، ارزان و قابل دسترس برای تمامی اقشار جامعه متذکر شد: خوشبختانه در این راستا سال گذشته طرح تحول نظام سلامت با افزایش کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی در سطح بیمارستان های دولتی را رقم زده که مورد استقبال اقشار جامعه قرار گرفته و همچنان با برنامه ریزی های صورت گرفته ادامه خواهد داشت.

محمودیان با اشاره مراکز بهداشتی شهرستان نکا اذعان داشت: ۱۶ مرکز بهداشت و درمان روستایی و شهری و ۷۵ خانه بهداشت در سطح شهرستان نکا به مردم در حوزه بهداشت ودرمان ارائه خدمت می کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نکا حضور وزیر بهداشت درروستای زرندین سفلی نکا جهت افتتاح یکهزار خانه بهداشت در سطح کشور را از جمله مهمترین برنامه های حوزه بهداشت و درمان شهرستان برشمرد وگفت: خوشبختانه با حضور وزیر بهداشت به خوبی توانستیم دستاوردهای مناسبی از این سفر در حوزه بهداشت و درمان کسب نماییم.

محمودیان افتتاح نه خانه بهداشت در روستاهای خرم‌چماز، سفل‌میان، کرداب، نوذرآباد، دوقانلو، زرندین، شهرک مسکن مهر و ...با اعتبار بالغ بر ده میلیارد ریال را از جمله دستاوردهای سفر وزیر بهداشت دانست.

مرمت و بازسازی ۱۶ خانه بهداشت قدیمی

وی همچنین در ادامه از بازسازی و مرمت ۱۶ خانه بهداشت قدیمی در شهرستان با هزینه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، در سال گذشته خبر داد و بیان داشت: راه اندازی پایگاه اورژانس و مرکز دندانپزشکی روستای طوسکلا برای منطقه جاده نیروگاه، فعال کردن هرچه بیشتر کلینیک‌ها با حضور متخصصان و فوق تخصص‌ها و افزایش کیفیت پزشکان به منظور نیاز مردم به حضور در شهرستان‌های اطراف را بخش دیگری از فعالیت‌های اجرایی سال گذشته برشمرد.

این مسئول بهداشت و درمان به ملکیت درآوردن مراکزی استیجاری درمانی، افزایش امکانات در حوزه اورژانس، بهداشت و درمان و اضافه کردن سه طبقه به ساختمان دیالیز و سی‌تی‌اسکن را از جمله برنامه های سال جاری در حوزه بهداشت و درمان شهرستان نکا برشمرد.

محمودیان با اشاره به لغو مجوز کشتارگاه صنعتی شرق مازندران در نکا تصریح کرد: در خصوص کشتارگاه صنعتی و تامین گوشت سالم مردم شهرستان بهداشت و درمان به عنوان مدعی العموم مردم محسوب می شود لذا در هر جای استان کشتار باید به صورت بهداشتی ذبح و با نظارت دامپزشکی سالم به دست مصرف کنندگان برسد.

به گفته وی سهل انگاری برخی از مسئولین در پروژه ساخت کشتارگاه صنعتی شرق مازندران در نکا مجوز این شهرستان را با ابطال روبرو ساخت در واقع حق نکا نبود چنین ظلمی را متقبل شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نکا ادامه داد: همه کشتارهای شهرستان نکا غیر بهداشتی نبود و شبکه بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت شهروندان به دنبال مجوز دیگری برای کشتارگاه صنعتی در مقیاس کوچکتر و تنها مختص به شهرستان نکا است.

محمودیان با اشاره به آلایندگی ناشی از کارخانجات شهرستان نکا بیان کرد: خوشبختانه تاکنون استانداردها و فیلترها توسط کارخانجات و شهرک های صنعتی رعایت شده و با غربالگری و معاینه کارگران و اهالی اطراف کارخانجات مشخص گردید مشکل خاصی در حوزه بهداشت و درمان وجود ندارد.

بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی آلوکنده نکا راکد مانده است

وی ساخت بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی روستای آلو کنده نکا را از جمله پروژه های مهم درمانی شرق مازندران دانست و همچنین خاطرنشان کرد: استارت بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی روستای آلو کنده توسط تأمین اجتماعی در دهه ۶۰ انجام شده که در واقعه ۳۶ هزار مترمربع زیر بنا در زمین به مساحت ۱۰ هکتار قرار گرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نکا اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده در دولت قبل ساخت این بیمارستان به دانشگاه پیام نور واگذار شده که با حضور وزیر بهداشت در این مکان با توجه به پروژه های بهداشت و درمان در حوزه شرق مازندران هم اکنون این پروژه در حالت راکد قرار گرفت.

محمودیان متذکر شد: با توجه به اینکه در شهرستان نکا از فضای درمانی کمی برخورداریم قطعا با اتمام این بیمارستان بخش اعظمی از مشکلات درمانی حوزه شرق مازندران و شهرستان های همجوار نکا مرتفع می شود.