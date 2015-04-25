۹۶۰ دفتر و نقطه تماس پستی در مازندرن وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا براری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری ثبت احوال مازندران در سالن اجتماعات مجتمع تفریحی توریستی میزبان بابلسر دو سازمان پست و ثبت احوال را قدیمی ترین سازمان های کشور دانست و افزود: همکاری تنگاتنگی بین این دو سازمان وجود دارد.

معاون پست مازندران با بیان اینکه برخی ها معتقد بودند با رشد تکنولوژی و ارتباطات دیگر احتیاجی به پست نمی باشد، گفت: امروز در کشورهای صنعتی آمریکا سرانه محصولات پستی به ۲۶۷ فقره، کشورهای اروپایی به مرز ۶۷، آسیایی ۲۱ و ایران هشت فقره می رسد و این نشان از آن است که رشد و تکنولوژی نه تنها موجب کنارگذاشتن خدمات پست نشد بلکه موجب بهره مندی بیشتر از آن شد.

وی تصریح کرد: پیوست به سازمانهای دیگر یکی از مهم ترین تغییراتی بود که با رشد تکنولوژی برای شبکه پست اتفاق افتاد که این امر علاوه بر اینکه بستر مناسب برای کارهای تخصصی را فراهم می کند، دسترسی مردم به دفاتر را نیز امکان پذیر می کند.

براری با اعلام اینکه شرکت پست مازندران ۹۶۰دفتر و نقطه تماس در سطح استان دارد، گفت: این دفاتر شامل دفاتر پست دولتی، پیشخوان و نمایندگان پستی می باشد که فرصتی ایده آل برای سازمانها جهت رسیدن به اهداف و خدمات رسانی مطلوب به مردم بوجود می آورد.

وی ایجاد اینترنت پرسرعت در تمام دفاتر و ارائه خدمات نیابتی دولت الکترونیک، سرویس دهی و خدمات رسانی به دورترین نقاط روستایی، استفاده از پیک های پستی و... را از مهم ترین خدمات و ویژگی شبکه پست دانست.

معاون پست مازندران با بیان اینکه نظارت کامل بر دفاتر پست صورت می گیرد، بیان کرد: این ویژگی زمینه ای فراهم می کند تا تمام سازمان ها بتوانند از اداره پست برای اهداف خود استفاده کنند.