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۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۱۹

شهادت۹۰ یمنی/تسلط نیروهای مردمی بر بخش اعظم مأرب

شهادت۹۰ یمنی/تسلط نیروهای مردمی بر بخش اعظم مأرب

منابع یمنی از ادامه یورش هوایی سعودی ها به این کشور و شهادت دست کم ۹۰ نفر در طی ساعات گذشته، تسلط نیروهای مردمی بر بخش اعظم مأرب و انتخاب نماینده جدید بان کی مون در یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع آگاه اعلام کردند: بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، اسماعیل ولد شیخ احمد را به عنوان فرستاده ویژه در امور یمن انتخاب کرد.

در تحولات میدانی منابع یمنی از شهادت ۹۰ نفر در یورش های ۲۴ ساعت گذشته در یمن خبر دادند.

جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها، ساختمان اداره امنیت منطقه الرضمه در استان إب در مرکز یمن را هدف قرار دادند.

منابع یمنی از تسلط نیروهای مردمی و ارتش یمن بر بخش اعظم مآرب و جنگ های خیابانی درکریتر و دار سعد در عدن خبر دادند و افزودند: ارتش یمن مناطق سرواح و الحمراء را تحت کنترل خود درآورده اند.

المیادین از حملات موشکی و توپخانه ای به مناطقی در صعده در شمال یمن و درگیری های شدید میان القاعده و حزب اصلاح در شهر تعز خبر دادند.

همزمان جنگنده های سعودی مناطقی را در جنوب صنعا بمباران کردند.

این منابع به غارت ۱۷ میلیارد دینار از پول های بانکی در استان حضرموت از سوی تروریست ها القاعده اشاره کردند.

کد مطلب 2561902

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