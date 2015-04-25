برخی ابهامات مربوط به تحریم در وین برطرف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی ، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در برنامه نگاه یک درباره روندمذاکرات هسته ای در وین گفت:مذاکرات اکنون وارد جزئیات شده است . در لوزان به محورهای مشترکی درباره موضوعات رسیده ایم. درباره موضوعات فنی مانند نظنز و لوزان ، مسائلی مانند تحریم و موضوعات حقوقی مانند نظارت ها به مفاهیم مشترک رسیدیم.

وی ادامه داد: اکنون وارد عرصه دیگری شدیم که بیانیه را تعهدآور کنیم. تا به امروز هیچ چیزی تعهد آور نیست و باید به جزئیات بپردازیم . اصل مشخص شده است که چه باید کرد.

صالحی گفت: دوستان در چند روز وین بیشتر روی بحث تحریم تمرکز داشتند . مسائل فنی و حقوقی تا حدودی روشن است . به ویژه بعد از فکت شیت آمریکایی ها درباره تحریم ها درست و نادرست ادغام شده و ایجاد تشویش کرده بودند. این موضوعات در جلسات با حضور دکتر عارقچی و روانچی و کارشناسان مطرح و ابهامات تا حدودی برطرف شد .

وی درباره دلیل ابهامات موجود اظهار داشت: مذاکره یک فن است . از هر ابزاری طرف های مذاکره کننده استفاده می کنند که شرایط خود را در مذاکره قوی تر کنند. ابزار رسانه و تبلیغاتی یا مسائلی از این دست . آنها به دلیل داشتن امپراطوری رسانه ای احساس می کنند دست برتر را در اختیار دارند و فکر می کنند می توانند افکار عمومی را هدایت کنند . اما بالاخره خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند . در جلسات وین بخشی از مسائل ابهام زدایی شد.

صالحی گفت: ما نمی خواهیم از طریق رسانه گفتگو کنیم . ملت بزرگوار ما اذعان دارند که خیلی از مسائل مذاکره ای را نمی توانیم مطرح کنیم چون مورد سوءاستفاده قرارمی گیرد.

وی درباره اظهارات مقام معظم رهبری و اطلاعاتی که باید در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار داشت: من امروز متوجه شدم رسانه های رسمی کشور ما نه تحت عنوان گزاره برگز اما موضوعات را منتشر کرده بودند قبل از آمریکایی ها و حتی رسانه های خارجی از رسانه های داخلی استفاده کرده بودند.

وی درباره فکت شیت ایرانی اظهار داشت : فکت شیتی را در بخش فنی آماده کردیم . عزیران در وزرات امور خارجه مسائل فنی را هم اضافه کردند. بعدا مسئولان این طور تشخیص دادند که با توجه به صحبت هایی که شده است و آقای ظریف در همین برنامه همه موضوعات را مطرح کردند و چیزی باقی نمانده بود که مطرح شود ، خود من هم در یک گفتگوی ویژه به سئوالات پاسخ دادم. همه دوستان صحبت کردند. حتی رسانه ها این صحبت ها را دسته بندی کرده بودند در مقابل فکت شبت ایرانی . اگر اطمینان کنیم به جمع بندی مسئولان که تأمین منافع ملی است ، همه موضوعات بیان شده است .

صالحی گفت: ما در شرایطی هستیم که هر کسی می تواند سوء استفاده کند . ممکن است در موضوعات فکت شیت که حالت رسمی پیدا می کند بهانه ای برای سوء استفاده پیدا شود . این فکر شد که با توجه به مجموعه صحبت ها و توصیفی که از روند مذارکات اعلام شده کفایت می کند. الان هم دیگر مذاکرات شروع شده است و صدور فکت شیت مفهومی ندارد.

وی در این باره که برای حراست از دستاوردها چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت : یکی از خطوط قرمز حفظ دستاوردها است . رآکتور اراک آب سنگین باقی ماند. فردو به عنوان تضمیم غنی سازی باقی ماند و نطنر به عنوان یک مر کز غنی سازی با قریب به پنج هزار و اندی ماشین باقی ماند. آنها در تحقیق و توسعه خیلی تلاش کردند که تحقیق و توسعه را متوقف کنند اما نتوانستند.

ایران همه فن آوریهای مرتبط با دانش هسته ای را دارد



صالحی در ادامه سخنانش افزود: هیچ مورد از فناوریهای هسته ای نیست که ایران به آن دست نیافته باشد.



وی چرخه سوخت از اکتشاف تا استخراج از تبدیل به قرص تا مجتمع سوخت، طراحی قلب رآکتور،‌ تولید آب سنگین ، غنی سازی و تحقیق و توسعه را مهمترین فناوریهای مرتبط با دانش هسته ای دانست که دانشمندان ایرانی به آن دست یافته اند.



صالحی خاطرنشان کرد: حتی خارجیها نیز از دستآورد هسته ای همچون مجتمع سوخت متحیر شده بودند و علاوه بر آن شاهد طراحی رآکتور اراک و بازطراحی قلب این رآکتور بودیم.



وی ادامه داد: آب سنگین نیز کالایی راهبردی است که سالانه ۲۰ تن تولید می کنیم که رقم قابل توجهی است و بر همین اساس اکنون ۹۰ تن آب سنگین در اختیار داریم که طبق توافقنامه قادر خواهیم بود اضافه تولید خود و اورانیوم غنی شده را نیز بفروشیم که امتیاز بسیار بزرگی است.



وی در باره خطوط قرمز اعلامی جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: یکی از خطوط قرمز ما رآکتور اراک بود که بر این اساس ماهیت غنی سازی آن باقی ماند علاوه بر آن فردو و نطنز نیز به فعالیت خودشان ادامه خواهد داد.



صالحی تأکید کرد: در فردو هزار سانتریفیوژ باقی می ماند که ۳۵۰ ماشین در چرخه خواهد بود و در نطنز نیز پنج هزار ماشین به فعالیت خود ادامه خواهد داد.



رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه تحقیق و توسعه را یکی از خطوط قرمز و بایدهای ایران نام برد و گفت: تلاش بسیاری شد تا تحقیق و توسعه متوقف شود و یکی از علتهای طولانی شدن جلسه آخر مذاکرات که تا صبح بطول انجامید این بود که تحقیق و توسعه متوقف شود و استنباط ما این بود که آنان در صورت قبول کردن ما در انصراف از تحقیق و توسعه آماده هر گونه امتیازی بودند هر چند بطور واضح آنرا نگرفتند اما استنباط ما از مذاکره این مهم را می رساند.



وی با بیان اینکه ممکن است برخی بگویند ۲۰ هزار ماشین سانتریفیوژ به پنج هزار ماشین کاهش یافت خاطر نشان کرد: البته ۲۰ هزار عدد حدودی است و در اصل ۱۰ هزار ماشین کار می کند و ۱۰ هزار ماشین دیگر اورانیوم تولید و غنی سازی نمی کرد و نصب شده بود و دو هزار و چند صد ماشین فعالیت که از این تعداد ۶۰۰ ماشین غنی سازی می کرد که حاصل آن ۱۷ کیلو غنی سازی اورانیوم بود.



صالحی گفت: اینکه بقیه سانتریفیوژها چرا همین طور نصب شده بود تصمیم الان نیست بلکه در دولت سابق این تصمیم گرفته شد.



وی خاطر نشان کرد: نیاز سالانه بوشهر ۳۰ هزار کیلو اورانیوم غنی شده است که ما ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلو تولید می کنیم.



صالحی در ادامه درباره نیاز به ۱۹۰ هزار سو سانتریفیوژ گفت: کل مجتمع نطنز ۴۸ هزار ماشین IR۱است که اگر هر کدام یک سو باشد ۴۸ هزار سو می شود بنا بر این برای رسیدن به ۱۹۰ هزار سو سه مجتمع نطنز نیاز داریم که البته با شرایط جدید دیگر بجای زیر زمین می توانیم آنرا در سوله و روی زمین درست کنیم که این مسئله نیز زمان بر است.



وی خاطر نشان کرد: حتی اگر با ۱+۵ نیز مشکلی نداشته باشیم باید برای ۱۹۰ هزار سو چند مجتمع نطنز اضافه کنیم و ۱۷۰ هزار ماشین دیگر بسازیم تا به ۱۹۰ هزار سو برسد که این خود چند سال طول خواهد کشید.



در مذاکرات طرفهای مقابل تهمت های ناروایی به ما زدند



دکتر صالحی گفت: در طی مذاکرات هسته ای طرفهای مقابل تهمت های ناروایی به ما زدند.



رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه طرفهای مذاکره کننده ایران در شورای امنیت در مقابل فعالیتهای هسته ای ایران خواهان مصوباتی شدند که طی آن ایران باید غنی سازی را معلق کند افزود: ما فعالیتهای هسته ای را معلق نکرده و نخواهیم کرد و مذاکرات هنوز در حال طی شدن و نشاط هسته ای ما از بین نرفته است.



وی گفت: بحث تولید ماشین های پیشرفته IR۲M تا IR۸ قبل از فعالیتهای من در سازمان انرژی اتمی شروع شد در آن زمان گفته می شد که باید IR۱ کنار گذاشته شود این در حالی بود که ماشینهای IR۱ بعد از ورودشان به پاکستان به صورت تجمیع نشده تا سال ۷۶ دو سال صرف مونتاژشان شد.



صالحی افزود: سر هم کردن این ماشینها به خاطر ظرافتهای زیاد بسیار سخت بود و ما این کار را انجام دادیم و به این کار می گویند تکنولوژی.



رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت: ما از سال ۸۵ وارد مهندسی معکوس شدیم چرا که فهمیدیم ماشینهای IR۱ کرش بالایی دارند و به همین خاطر بود که پاکستانی ها هم دیگر از آن استفاده نمی کردند.



وی افزود: ما به ناچار به سمت طراحی IR۲M رفتیم و با این کار کم کم IR۱ را کنار گذاشتیم. در سال ۹۰ دوباره تصمیم بر این شد تا IR۴ به تولید بالا نرسد و دو باره با IR۱ و IR۲M کار انجام شود زیرا هنوز آبشارهای ۶۴ تایی آنها قابل استفاده بود.



صالحی گفت: امروز من این اطمینان را می دهم درست است که ما از سال ۶۹ خریداری ماشین ها را آغاز کردیم و این به آن معنا نیست که قبل از آن ما خواب بودیم و به یکباره بیدار شدیم بلکه ما به نوعی خواستیم با وارد کردن ماشینها با نشاط فراوان عقب ماندگی زمان جنگ را جبران کنیم.



وی افزود: از سال ۶۹ تا بحال جلو آمده ایم و تمام آستانه های فنآوریهای هسته ای را بدست آورده ایم و حالا باید آینده این صنعت را بگونه ای حفظ کنیم که هم ایجاد شغل کرده باشیم و هم برای بکار گیری این صنعت برنامه های منسجم تری را داشته باشیم



رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: بعد از پایان ۱۰ سال تعیین شده در مذاکرات ۴ سال طول می کشد تا سطح غنی سازی رابه ۱۹۰ هزار سو برسانیم.



علی اکبر صالحی درخصوص استفاده نکردن ایران از نسل های سانتریفیوژ آی آر ۲ تا آی آر ۸ برای رسیدن به اورانیوم غنی سازی شده در طی ده سال آینده گفت:ما پذیرفتیم که در طول این ده سال سقف تعداد ماشین هایمان در نطنز ۵۰۶۰ ماشین آی آر ۱ و در فردو ۱۰۴۴ ماشین غنی سازی باشد.



وی در خصوص تامین سوخت مورد نیاز برای نیروگاه بوشهر گفت: بر اساس قراردادی که با روس ها داریم ،‌تا ده سال این سوخت تامین می شود که دو سالش سپری شده و بعد از ده سال هم قابل تمدید است.



صالحی افزود: ما در این مذاکره یکی از محدودیت هایی که پذیرفته ایم،‌تعداد سقف ماشین هایمان است حالا شاید مطرح شود که چرا پذیرفته ایم که باید مجددا به مذاکرات برگردیم .



رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به پایان مدت اعتماد سازی در توافقات لوزان سوییس گفت :در پایان ده سال به صورت لحظه ای نمی توان به سمت ۱۹۰ هزار سو پرش کرد .



وی گفت: در طول این مدت از ۵۰۶۰ ماشین آی آر ۱ در نطنز استفاده می کنیم ،‌در صورت خرابی این ماشین ها از ماشین های داخل انبار استفاده می کنیم در انتهای ۱۰ سال ما ۵۰۶۰ ماشین آی آر ۱ خواهیم داشت .



صالحی افزود : در پایان این ده سال برای رسیدن به ظرفیت ۱۹۰ هزار سو حدود سه تا چهار سال طول می کشد .



وی با اشاره به وجود دو سالن A وB در نطنز گفت:در سال A فقط ماشین های آی آر ۱ ،آی آر ۲ ام ،آی آر ۴و احتمالا آی آر ۶ را می توانیم جای دهیم ،البته درباره آی آر ۶ این مسئله با تردید بیان می شود اما ماشین آی آر ۸ را به خاطر وضع سکوها نمی توان جای داد .



عضو تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: در سالن B هنوز هیچ تجهیزاتی جای داده نشده و دست نخورده مانده است و تا انتهای ۱۰ سال هیچ زیرساختی در این سالن ایجاد نمی شود.



وی درخصوص علت پذیرش خالی ماندن سالن B در روند مذاکرات گفت :هنوز تست های مکانیکی آی آر ۸ به پایان نرسیده و این زمان می برد و ممکن است ما در این سالن از این ماشین استفاده کنیم .



صالحی با اشاره به مقاله شرکت یورنکو؛ به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های غنی سازی جهان در سال ۲۰۰۰ گفت: از زمان خلق یک ایده برای یک ماشین جدید تا رسیدن به تولید انبوه حدود ۸ سال طول می کشد بنابراین این مسئله در خصوص آی آر ۸ برای رسیدن به نتیجه طول خواهد کشید و ما باید اطمینان حاصل کنیم که دچار جریان آی آر ۱ نشویم.



وی گفت: برای زیر ساخت سالن ب وقتی اطمینان از ماشین ها نداریم کاری نمی کنیم و تصمیم عجولانه نمی گیریم.



صالحی افزود: از پایان سال دهم برای رسیدن به مرز ۱۹۰ هزار سو حدوداً ۳ تا ۴ سال طول خواهد کشید.



وی در خصوص حق غنی سازی ایران و به رسمیت نشناختن آن از جانب آمریکاییها گفت: موضع گیری آمریکاییها همواره نشان می دهد که حق غنی سازی برای ایران قائل نیستند و این چیزی است که الان در دولت امریکا دیگر گفته نمی شود ولی در کنگره مطرح می شود.



صالحی با اشاره به روند مذاکرات در سال ۹۱ و زمان مسئولیتش در وزارت خارجه گفت: در آن زمان با اجازه مقام معظم رهبری قرار شد گفتگو دو طرف آمریکا و ایران تنها بر سر مسئله هسته ای صورت گیرد.



وی افزود: این مذاکرات در عمان بین کارشناسان دو کشور برگزار شد و بر اساس گزارش سلطان عمان آمریکا در این مذاکرات اعلام کرد حق غنی سازی ایران را به رسمیت می شناسد.



رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: قرار شد انجام مذاکرات به بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم موکول شود.



رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات هسته ای شامل سه لایه فنی ، حقوقی و سیاسی است.



دکتر صالحی با بیان اینکه در خصوص مسائل حقوقی و سیاسی مذاکرات هسته ای دخالتی نداشته است گفت: این احتمال وجود دارد که طرفهای مذاکره کننده بخواهند شرح پروتکل الحاقی را از منظر خود ببینند.



وی افزود: در پروتکل الحاقی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داده می شود که از سایتهای هسته ای ایران بازدید به عمل آورد ولی اگر بخواهند از سایتهای غیرهسته ای بازدید کنند باید این درخواست را با ایران در میان گذارند و برای بازدیدشان دلایل متقاعدکننده ای بیاورند و بعد از آن این ایران است که می تواند بگوید آمادگی بازدید دارد یا خیر.



صالحی گفت: یکی از مسائلی که مدتها مطرح است طرح مدالیته مسائل هسته ای است که بخشی از آن در زمان آقای لاریجانی و بخشی از آن در زمان آقای جلیلی حل شد و آن این است که طرفهای مذاکره کننده اعلام کردند ایران مطالعات و انفجارهای قوی هسته ای را آغاز کرده است در حالی که این ایرادی ندارد چرا که انفجار قوی می تواند انجام شود اما نه در راستای ساخت بمب اتمی.



وی افزود: در خصوص بازدیدهای آژانس بین المللی انرژی هسته ای دکتر روحانی هم گفته بود به شما اجازه بازدید می دهیم و جای بازدید را می توانید خودتان انتخاب کنید اما بعد از این گفته چند بار بازدید آنها از تأسیسات پارچین صورت گرفت که در نهایت هم به ما ضمانتی داده نشد که این بازدیدها دوباره تکرار نشود گویی که خودشان هم نمی دانستند از این بازدیدها چه می خواهند.



رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: واقعیت غیرقابل انکار این است که طرف مقابل در شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی نفوذ دارد و نگاهش در تعامل با دیگران منطق قدرت است و می گوید چون زورداری زور بگو.



صالحی افزود: البته ویژگی برجسته ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران همان مقاومت است که به عنوان یک عنصر اقتدار در برابر زورگویی ها عمل کرده است.



آژانس باید بی طرف وارد عمل شود



وی با یادآوری موضوع مطالعات ادعایی طرف مقابل گفت: آژانس باید در این باره از منظر بی طرف وارد عمل شود تا موضوع به سرانجام برسد.



وی افزود: آنان در باره IBW و یا انفجارها می گفتند که چرا مجید شهریاری روی این موضوعات مقاله نوشت؟ اما پاسخ ما این است که چاپ این مقاله در مجلات شما بوده است و از چه نگران هستید و مامدتهاست که روی این موضوع بحث می کنیم تا آنرا به پایان برسانیم . به طرف مقابل گفتیم که اگر اینطور عمل کنید اینگونه نمی شود ادامه داد و آژانس و ۱+۵ باید به این نتیجه برسند که باید به آن موضوع پایان دهند و اگر نتوانستند دیگر مشکل خودشان است که البته اگر در حل آن جدی باشند در کوتاه ترین زمان ممکن قابل حل است.



وی در ادامه درباره مباحث مطرح شده در خصوص PMD گفت: چیزی به نام PMD به آن مفهوم معنا ندارد بلکه اکنون PPI مورد توافق است.



رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: ما درحال بررسی IR۸ هستیم تا بعد از توافق کار را روی آن شروع کنیم البته با توجه به پیشرفته بودن این ماشین فعال شدن آن از ایده تا کاربرد هشت تا ۱۰ سال زمان می برد.



وی تأکید کرد: ما بعد از توافقنامه تحقیقات را روی IR۸ ادامه می دهیم و فعالیت IR۶ را سرعت می بخشیم.



رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: با قراردادی که با وزارت بهداشت بسته شده ماشینهای سانتریفیوژ با چرخش ۲۰ هزار دور در دقیقه در اختیارشان قرار خواهیم داد و پس از آن سراغ ماشینهای هشتاد دور در دقیقه می رسیم.



صالحی در باره فعالیتهای فردو نیز گفت: ما تولید ایزوتوپ پایه را در این مرکز در برنامه داریم و ۱+۵ نیز آنرا پذیرفته است علاوه بر آن یکی از اعضای ۱+۵ نیز طبق توافقنامه به ایران در این باره کمک خواهد کرد.



وی در پاسخ به این پرسش که اساساً‌ فردو به چه منظور ساخته شد تصریح کرد: فردو به عنوان تضمین کننده و استمراردهنده اصل غنی سازی ایجاد شد نه غنی سازی صنعتی که هم اکنون در آن سه هزار سانتریفیوژ IR۱ جای می گیرد بنا بر این برای ۱۹۰ هزار سو ۱۹۰ هزار ماشین IR۱ نیاز داریم که این مهم در فردو محقق نمی شود چرا که از ابتدا بنایمان به غنی سازی صنعتی در این مرکز نبود بلکه هدف ضمانت اصل غنی سازی در صورت تهدید دیگر مراکز بود.



درباره فردو محدودیتی پذیرفتیم اما ایزوتوپ تولید خواهد شد



وی گفت: ما در مذاکرات درباره فردو محدودیتی پذیرفتیم اما ایزوتوپ تولید خواهد شد.



رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: کسانی که زمانی خواستار تعطیل اصل غنی سازی و آب سنگین بودند امروز با مقاومت جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کنندگان هسته ای ناچار به پذیرش اصل فعالیتهای هسته ای ایران شده اند و این فعالیتها حفظ خواهد شد.



رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: تسلط کامل بر ساخت راکتور آب سبک همانند راکتور تهران داریم و چنانچه دولت تصمیم به ساخت چنین راکتوری بگیرد ،‌مشکلی نخواهیم داشت .



علی اکبر صالحی در خصوص ایده آل ایران در روند مذاکرات گفت: اگر صداقت ما را می پذیرفتند که به دنبال سلاح هسته ای نیستیم و مانند عضوهای دیگر آژانس به فعالیتمان ادامه می دادیم این برای ما ایده آل بود.



وی افزود: از طرفی هم می شد ما مثل لیبی تسلیم صد درصد می شدیم که این ایده آل غربی هاست ،‌حالاکه مذاکره می کنیم به این معنی است که می خواهیم جایی در این میان ایجاد کنیم .



صالحی گفت: تفاهم حاصل شده در چارچوب کلیاتی است که نظام تعیین کرده و ما همه را حفظ کردیم .



وی در خصوص نقض عهد امریکاییها و از سر گیری غنی سازی در فردو گفت:در صورت نقض عهد ما فقط به اندازه تزریق اورانیوم و بازگشت به روند غنی سازی باز مانده ایم و سریع می توانیم برگردیم .



عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در خصوص راکتور آب سنگین اراک گفت: این راکتور با بازطراحی جدید به عنوان راکتور آب سنگین تحقیقاتی می ماند .



صالحی درپاسخ به سوالی مبنی بر سابقه خراب غربی ها و تضمین های احتمالی گفت :این موضوع یکی از مواردی است که در قالب ابعاد حقوقی و طی قرارداد های محکم تضمینش برقرار می شود.



وی گفت:ساخت و باز طراحی راکتور اراک بدست مهندسان ایرانی صورت گرفته است و در صورت خلف وعده یکبار دیگر این طراحی را انجام خواهیم داد.



عضو تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: می خواهیم با کمک کشورهای پیشرفته این کار را انجام دهیم تا انتقال تکنولوژی انجام شود و ازتامین تجهیزات و بعد تحقیقاتی طرف مقابل نیز استفاده شود .



وی گفت: در مجموع این قراردادها باید به گونه ای تنظیم شود که الزام آور باشد .



صالحی در خصوص زمان احتمالی بازطراحی راکتور اراک و بهره برداری از آن گفت: در صورت تامین تجهیزات و سوخت حدود ۶ سال دیگر این راکتور قابل بهره برداری خواهد بود اما اگر این راه را خودمان ادامه دهیم در مورد زمان چیزی مشخص نیست .



صالحی در خصوص نیاز ایران به تعداد نیروگاه آب سنگین گفت: بر اساس براوردهای قبل از انقلاب ، ایران باید در سبد انر‍ژی خود ۱۹ هزار مگاوات انرژی هسته ای داشته باشد .



وی افزود : برای براورد این میزان در بعد از انقلاب باید قیمت سوخت براورد شود که در افق ۲۰ ساله سوخت هسته ای ایران باید ۱۰هزار مگاوات یعنی حدود ۱۰ عدد از نیروگاه بوشهر باشد .



صالحی گفت: تصمیم داریم که دیگر نیروگاههای بزرگ نسازیم و به ساخت نیروگاههای کوچک ۱۰۰۰ مگاواتی در شهر های کوچک اقدام کنیم .



وی افزود: با این کار به محل مصرف نیرو نزدیک می شویم و امکان تولید آب شیرین در شهرهای جنوبی میسر خواهد شد .



صالحی گفت : قابلیت صنعت ما برای تولید نیروگاههای کوچک بیشتر است .



رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه افزود: رآکتور اراک برای تولید نیست و فقط جنبه تحقیقاتی دارد.



صالحی با بیان اینکه رآکتور اراک فقط یک مرکز تحقیقاتی است و هنوز آمادگی بهره برداری تولیدی را ندارد گفت: ما نمی توانیم تستهای PIE را در رآکتور اراک انجام دهیم.



وی در خصوص سن و سال این رآکتورها افزود: رآکتور اراک با توجه به نوع ساخت و طراحی اش می تواند تا چهل سال آینده بازدهی داشته باشد.



آمریکا از تعهدات سرباز زند فعالیتهای هسته ای را به سرعت و ۱۰۰ درصد از سر می گیریم



رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر آمریکا از تعهدات خود سرباز زند فعالیتهای هسته ای را به سرعت و ۱۰۰ درصد از سر می گیریم.



علی اکبر صالحی با بیان اینکه دستاوردهای هسته ای کشور ما موجب شگفتی دیگران شده است گفت: تعدادی از دانشمندان از مجموعه اصفهان که محل تولید سوخت است بازدید داشتند و می گفتند باور نمی کنیم.



وی گفت: به نمایش گذاشتن نخستین مجتمع سوخت بوشهر در بیستم فروردین امسال اثر خود را در مذاکرات خواهد داشت.



صالحی گفت: آمریکاییها همانطور که می گفتند نمی توانید اورانیوم ۲۰ درصد غنی سازی کنید گفتند مجتمع سوخت نیز کار طولانی است اما از مجتمع سوخت رونمایی شد.



وی افزود: زمانی که اعلام کردیم سوخت ۲۰ درصد می سازیم همکاران من در آمریکا می گفتند چرا صالحی گفت سوخت ۲۰ درصد می سازیم اما ساختیم و اکنون رآکتور تهران با این سوخت کار می کند.



رئیس سازمان انرژی اتمی درباره رآکتور اراک گفت: اگر این رآکتور عملیاتی شود تا ۱۰ ـ‌ ۱۵ سال آینده نیازی به ساخت رآکتور جدید نداریم و با این رآکتور کار می کنیم.



صالحی افزود: اگر پس از این مدت به ساخت رآکتور نیازمند شدیم دوباره رآکتور می سازیم.



رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه حفظ سلامت و امنیت مردم اولویت ماست گفت: بر این اساس ایمنی رآکتورها حرف نخست را برای ما می زند.



وی افزود: اکنون کشورهای اطراف از ما رادیو دارو می خرند و تقاضا در این زمینه روز به روز بیشتر می شود اما باید زیرساختهای GMP را ایجاد کنیم که در چهار سال آینده با ایجاد این زیرساختها یکی از کشورهای فعال در صدور رادیودارو خواهیم شد.



صالحی گفت: ملت بزرگ ایران موجب شده است که تیم مذاکره کننده عزتمندانه در مقابل کشورهایی که ۸۵ درصد اقتصاد و ۹۵ درصد تسلیحات نظامی جهان را در اختیار دارند بایستد و حقوق ملت را حفظ کند.



وی افزود: کشورهایی که اطراف ما می خواهند نیروگاه هسته ای بسازند از حقوق خود گذشتند و کاغذهای آنچنانی را امضا کردند که برای شان نیروگاه بسازند اما ما افزون بر حفظ حقوق خود آب سنگین و غنی سازی را با هم داریم.



صالحی گفت: برزیل فنآوری آب سنگین ندارد اما غنی سازی ندارد و آرژانتین آب سنگین دارد و غنی سازی ندارد اما ما هر دو را داریم.



وی افزود: اقتدار ملی ما در مذاکرات مشخص است.