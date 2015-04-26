تظاهرات گسترده مردم بحرین در همبستگی با مردم یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شهروندان بحرینی در شهرهای مختلف این کشور با برگزاری تظاهرات گسترده علیه ائتلاف ضد یمن به رهبری عربستان حمله به مناطق مختلف یمن را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکاردهایی ضمن محکوم کردن تجاوز به یمن بر همبستگی خود با مردم این کشور تاکید کردند.

شهروندان بحرینی شرکت کننده در این تظاهرات همچنین با سر دادن شعارهایی توطئه های صهیونیستی- سعودی را علیه ملتهای مسلمان و آزاد را محکوم به شکست عنوان کردند.

عملیات نظامی عربستان به همراه برخی کشورهای عربی به یمن موسوم به طوفان کوبنده از ششم فروردین ماه سال جاری آغاز شد و از چهارشنبه هفته گذشته تحت عنوان عملیات موسوم به بازگشت امید همچنان ادامه دارد.