علي دانش منفرد در گفت وگو با خبرنگار اقتصاي مهر درباره آثار و توابع دونرخي شدن بنزين دركشور گفت : واردات بنزين و افزايش نيافتن قيمت آن تا پايان سال ادامه مي يابد اما در سال جديد شاهد تغييراتي در نرخ آن خواهيم بود .

وي گفت :ساز و كار كارت هوشمند هنوز به طور كامل مشخص نشده است اما اين كارت با مشكلاتي همانند قاچاق ، بازار سياه مواجه است كه بايد به طور كامل مورد بررسي قرار گيرد .

به گفته وي ، دولت بايد به جاي اينكه بر روي كارت هوشمند براي كنترل مصرف حساب كند ، بايد سياست هايي همچون دوگانه سوز كردن خودروها ، افزايش دادن تعداد پالايشگاهها ، بهينه كردن آنها ، كنترل مصرف ، و در عين حال ساخت خودروهاي كم مصرف را دنبال كند چرا كه كارت هوشمند بهترين راه براي حل اين مشكل محسوب نمي شود .

وي تصريح كرد : كارت هوشمند تبعات منفي زيادي دارد كه اجراي طولاني مدت آن به صلاح كشور نيست .

دانش منفرد در ادامه گفت : ساز و كارهاي كارت هوشمند بايد در سال آينده و قبل از اجرا دوباره مورد بررسي كامل قرار گيرد و نبايد الان آنچنان كه بايد و شايد بر آن تاكيد شود .