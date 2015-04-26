به گزارش خبرگزاری مهر، محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: هنگامی که تولید انبوه کتاب ممکن شد، ضرورت حقوق مولفین و مجموعه درگیر فرایند خلق اثر و خلاء قوانینی که بتواند از حقوق و منافع مولفین حفاظت کند، احساس شد. وزارت ارشاد با هدف تعمیم فرهنگ احترام به حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و همچنین رفع خلاها و نواقص قانونی تصمیم گرفت تا پنجمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط را به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های حمایت بین‌المللی از آثار ادبی و هنری اختصاص دهد.

وی درباره سابقه قانون دفاع از حقوق مالکیت فکری در ایران گفت: حقوق مالکیت فکری یک پدیده حقوقی است که در غرب اتفاق افتاده و مورد اتکاء قشر مولفین و ناشرین است. در ایران نیز شاید به نوعی آثاری از این حقوق را داشته باشیم اما یک سلسله قوانین که بتواند از منافع پدیدآورندگان آثار صیانت کند، وجود ندارد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در مورد علت کاستی در قوانین کشورمان نیز گفت: در سال‌های گذشته، علیرغم رونق مدارس علمیه، روش تکثیر کتاب‌ها نسخه برداری بود و چاپ مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. بنابراین ضرورت چنین قوانینی کمتر از کشورهای دیگر که از ماشین چاپ استفاده می کردند، احساس می‌شد.

آموزگار درباره روند تکامل قوانین مرتبط با حقوق مولفین گفت: در سال ۱۳۴۸ ما مصوبه قانون حمایت از مولفین را در مجلس داشتیم. بعد از آن قوانینی در حوزه ترجمه و تکثیر و آثار رایانه‌ای به تصویب مجلس رسید. اما نقص بزرگ این قانون این است که فقط به جغرافیای خودمان محدود می‌شود و نسبت به مراعات حقوق مولف خارجی الزامی ایجاد نمی‌کند و هیچ حکمی نیز صادر نشده است.

وی افزود: در بخشی از موارد ذکر شده در قانون، بندهایی نیازمند اصلاح است و مواردی دیگر نیز جای خالی‌شان محسوس است که باید اضافه شوند؛ به طور مثال می‌توان به حقوق مولفین در فضای مجازی اشاره کرد که روز به روز کاستی عدم وجودش، بیشتر به چشم می‌آید.

آموزگار با اشاره به ضرورت ارتقای این مجموعه قوانین گفت: حقوق مولفین در فضای مجازی یک دغدغه در سراسر جهان است که این همایش می‌تواند افق جدیدی را پیش چشم ما بگشاید که به وسیله آن بتوانیم حقوق مالیک فکری ایرانی را ارائه دهیم.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره اهمیت تعامل قوانین ملی با قوانین بین المللی در این عرصه گفت: این قبیل همایش‌ها این امکان را فراهم می‌کند که به آخرین تجارب بین‌المللی دست پیدا کنیم و برای ایجاد و تکامل این حقوق از آن استفاده کنیم. این نشست به طور مستقیم با مردم در ارتباط نیست، اما طبیعتاً از آن می‌توانند بهره غیرمستقیم بگیرند. البته شاید ناشرین که مرتبط‌ترین شغل با این همایش هستند، نتوانند بهره چندانی ببرند اما مهمترین قشری که می‌تواند به حد کمال از این نشست بهره جوید و در زمینه ارتقای این مقوله قدمی بردارند، دانشجویان رشته حقوق مالکیت فکری هستند.

پنجمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با محوریت حمایت بین المللی از آثار ادبی و هنری، فرصت ها و چالش‌ها در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور وزرای فرهنگ و دادگستری و جمعی از فعالان این عرصه از ساعت 8:30 در محل تالار وحدت در تهران برگزار می‌شود. شرکت برای همه علاقمندان به موضوع کپی‌رایت آزاد است.