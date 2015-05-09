مجله مهر: دولت اندونزی اعلام کرده، مصمم است که به‌رغم اعتراض‌های بین‌المللی حکم اعدام ۹ خارجی و یک اندونزیایی متهم به قاچاق مواد مخدر را اجرا کند.

مقامات اندونزی از دیپلمات‌های کشورهایی که شهروندان آنها قرار است اعدام شوند خواسته است، آخرین دیدار با محکومان را برنامه‌ریزی کنند. در اندونزی ۷۲ ساعت پیش از اعدام، اجرای حکم را به اطلاع محکوم می‌رسانند.

چندی پیش جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی با چند تن از سیاستمداران بلندپایه اروپایی تماس تلفنی داشته و تقاضای آنها برای جلوگیری از اعدام محکومان را رد کرده است. مسئله اعدام ها در اندونزی از جمله موضوعات اختلاف بر انگیز میان این کشور و اتحادیه اروپاست.

ایرانی ها و حساسیت های کوالالامپور

در این میان مقامات اندونزی اعلام کرده اند، ده ها ایرانی نیز در زندان های این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر است.

آمار نشان می دهد روزانه ۴۰ تا ۵۰ نفر در اندونزی بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲۵۰ میلیونی اندونزی مواد مخدر مصرف می کنند که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این افراد به دلیل شرایط بحرانی امکان درمان ندارند.

زمستان گذشته دادستان کل اندونزی اعلام کرد، حدود ۱۳۰ قاچاقچی مواد مخدر در این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و این افراد تلاش دارند تخفیف در مجازات دریافت کنند.

در مردادماه گذشته سفیر اندونزی در تهران تصریح کرد، که کشورش قصد دارد ایران را در «فهرست سیاه» خود قرار دهد. به گفته این دیپلمات در مرداد ماه گذشته، پنج هزار ایرانی در اندونزی در مکان‌هایی شبیه زندان به سر می‌بردند.

یک سفر مجانی و بدون بازگشت

گفته می شود بسیاری از محکومان ایرانی در دادگاه های اندونزی، گردشگرانی اند که از محتوای بار خود اطلاعی نداشته اند.

قاچاقچيان با وعده تور يک هفته اي به کشورهاي مالزي، اندونزي و تايلند به صورت رايگان یا بسیار ارزان قیمت و به شرط حمل يک محموله يا چمدان و تحويل آن در فرودگاه فلان کشور، افراد را فريب مي دهند و اين مسافران به علت ناآگاهي از اين که مواد مخدر صنعتي را از نيم کيلو تا دو کيلو با خود حمل مي کنند در کشورهاي آسياي جنوب شرقي دستگير مي شوند.

پلیس مواد مخدر کشورمان بارها هشدار داده است که مسافران خارجي به ويژه کشورهاي آسياي جنوب شرقي به هيچ وجه از هيچ فردي، محموله اي را براي تحويل در مقصد قبول نکنند.

گفته می شود در مواردي محموله هاي مايعي را در جاسازي هايي به صورت شامپو و حوله هاي آلوده به شيشه تحويل فردي داده اند تا به بستگان تحويل دهنده در فلان فرودگاه برسانند. این افراد بدون آنکه از این محموله اطلاعی داشته باشند به زندان های بلند مدت و حتی اعدام محکوم می شوند.

تبرئه ۶ ایرانی با خاطرات قرون وسطایی

سال گذشته دولت مالزی پس از پیگیری های وزارت خارجه ۶ ایرانی فریب خورده را تبرئه و آزاد کرد. مطابق گفته های کنسول ایران در کوالالامپور، این اتباع ایران که پس از گرفتار شدن در دام باندهای قاچاق مواد مخدر سه سال را در زندان های مالزی سپری کردند با حکم دادگاه از اتهامات وارده تبرئه و آزاد شدند.

این پنج زن و یک مرد ایرانی با پیشنهاد سفر رایگان به سوریه و مالزی و حمل وسایل تجاری، فریب باندهای قاچاق مواد مخدر را خورده و در ۱۱ چمدان به نام آنها، پنج کیلو و ۷۰۰ گرم ماده مخدر شیشه را از دمشق به کوالالامپور قاچاق کرده بودند. برنامه ریزی سفر این افراد به وسیله دو خواهر در ایران انجام شده بود. این دو زن نیز در تهران دستگیر شده اند و یکی از آن ها به اعدام و دیگری به حبس ابد محکوم شده است.

یکی از این افراد آزاد شده درباره دوران محکومیت خود و دخترش گفته است: هنوز وقتي ياد آن ۳سالي كه زنداني بودم مي‌افتم بدنم مي‌لرزد. در آنجا امكانات بهداشتي نبود. در زندان آب نبود. همه جا كثيف بود. براي همين تمام بدن ما زخم شده بود. گوش دخترم عفونت كرده بود و آنها حتي دارو به ما نمي‌دادند. مي‌گفتند دارو حكم طلا دارد و خيلي گران است. زندانبان‌ها حتي ما را تهديد مي‌كردند تا به قاضي پرونده‌مان شكايت نكنيم. در آنجا زندانيان مارمولك مي‌گرفتند سر و دمش را مي‌زدند و بعد مارمولك را مي‌خوردند. مي‌گفتند پادزهر است و زخم‌ها را خوب مي‌كند. اما من واقعا جرأت نكردم مارمولك بخورم. ما مجبور بوديم در آن جهنم باشيم بدون اينكه خلافي كرده باشيم.

وی ادامه داده: زندانيان قديمي مي‌گفتند بايد روي زخم‌هايتان نمك بپاشيد يا مارمولك بخوريد تا بر اثر اين زخم‌هاي پوستي نميريد. در زنداني كه ما بوديم ۲دختر ايراني كه مثل ما گرفتار باندهاي قاچاق شده بودند حضور داشتند. يكي از آنها ندا بود كه او را با ۵كيلو مت‌آمفتامين گرفته بودند و به اعدام محكوم شده بود. شايد باورتان نشود اما خيلي از زنان و دختراني كه آنجا بودند به زندانبان‌هاي مالزي و يا زندانيان قديمي پول مي‌دادند كه برايشان مارمولك شكار كنند تا زخم‌هايشان خوب شود. داخل هر سلول ۷يا ۸نفر بوديم. دستشويي و حمام بدون در و پوشش داخل سلول بود. هر چند روز يك‌بار يك سطل آب به ما مي‌دادند كه همه ما بايد با همان يك سطل حمام مي‌كرديم. براي همين همه ما دچار بيماري‌هاي پوستي شديم.

گفته می شود: متوسط سن ایرانیان زندانی در مالزی حدود ۳۵ سال است و بیشتر آنان در دام باندهای قاچاق مواد مخدری گرفتار شده اند که به دلیل مهارتهای زیاد، ردی از خود برجای نمی گذارند.