طوفان شدید شن جاده کرمان – زاهدان را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بروز طوفان شن که از نیمه شب گذشته در شرق استان کرمان آغاز شده است اکثر شهرستانها را در برگرفته است و علاوه بر تعطیل کردن برخی از مدارس استان کرمان در این بخش از استان موجب شن گرفتگی معابر و راههای استان شده است.

افزایش گرد و غبار در این شهرستانها نیز سبب بروز بیماریهای تنفسی در بین مردم شده و به کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی توصیه شده از خانه ها خارج نشوند.

بنا به اعلام پلیس راه جاده دسترسی استان کرمان از مسیر فهرج به زاهدان مسدود شده است و امدادرسانی به در راه ماندگان نیز در حال انجام است.

دید افقی در جاده های اصلی و روستایی به شدت کاهش یافته و به رانندگان توصیه شده است از سفر خودداری کنند.