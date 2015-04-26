به گزارش خبرگزاری مهر، کاربران در این بازی می توانند از امکاناتی همچون گرد باد و بمب و رگبار تیر و توپ های آتشین و اژدهای خشمگین و هواپیماهای بمب افکن و جادوگر خبیس و... و. استفاده کنند و پس از ازپا درآوردن حریف رتبه خود را در بین دیگرنگهبان‌های دژ ایران ارتقا دهند.

نگهبان دژ امکاناتی مانند نمایش عکس نفرات برتر و امکان چت و ... را برای کاربران در نظر گرفته است.

داستان بازی یاد آور بازی معروف گربه و سگ است که تو سرو کله هم استخوان یا آشغال می‌ انداختند. بازی دوست داشتنی و خاطره انگیز بود، حالا فرض کنید همان بازی دو نفره و آنلاین شده و به جای گربه و سگ، سلاح های متنوع و با قدرت‌های متفاوت‌تری در بازی برای شما در نظر گرفته شده است.