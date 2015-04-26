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۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۳۵

«نگهبان دژ» به بازار بازی‌های رایانه‌ای آمد

«نگهبان دژ» به بازار بازی‌های رایانه‌ای آمد

بازی آنلاین «نگهبان دژ» که کاربران را به یک جنگ تمام عیار با حریف هایی از تمام شهرهای ایران دعوت می‌کند، در کافه بازار منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاربران در این بازی می توانند از امکاناتی همچون گرد باد و بمب و رگبار تیر و توپ های آتشین و اژدهای خشمگین و هواپیماهای بمب افکن و جادوگر خبیس و... و. استفاده کنند و پس از  ازپا درآوردن حریف رتبه خود را  در بین دیگرنگهبان‌های دژ ایران ارتقا دهند.

نگهبان دژ امکاناتی مانند نمایش عکس نفرات برتر و امکان چت و ... را برای کاربران در نظر گرفته است.

داستان بازی یاد آور بازی  معروف گربه و سگ است که  تو سرو کله هم استخوان یا آشغال می‌ انداختند. بازی دوست داشتنی و خاطره انگیز بود،   حالا فرض کنید همان بازی دو نفره و آنلاین شده و به جای گربه و سگ،  سلاح های متنوع و با قدرت‌های متفاوت‌تری در بازی برای شما در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2562434

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