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۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۰۲

افتخاری در تذکر به رئیس‌جمهور:

جلوی تکرار اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره پول‌های کثیف را بگیرید

جلوی تکرار اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره پول‌های کثیف را بگیرید

نماینده مردم تهران در مجلس از رئیس‌جمهور خواست تا از تکرار اظهارنظرهای غیرکارشناسی برخی وزرا و معاونان رئیس‌جمهور درباره موضوع پول‌های کثیف جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی امروز با اشاره به مهم‌ترین مسائل کشور و منطقه، اظهار داشت: از رئیس‌جمهور محترم درخواست داریم نسبت به پیگیری اقدامات مناسب در دفاع از مردم مظلوم یمن و توقف کامل حملات به این کشور از طریق مذاکرات یمن ـ یمنی و رفع موانع در کمک‌رسانی به این مردم مظلوم اقدام کند.

وی با تاکید بر جلوگیری از تکرار اظهارنظرهای غیرکارشناسی برخی وزرا و معاونان رئیس‌جمهور درباره موضوع پول‌های کثیف، گفت: رئیس‌جمهور محترم نسبت به شفاف‌سازی این موضوع و پیگیری افشای نام کسانی که هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات مجلس از این پول‌ها استفاده کرده‌اند، اقدام کند؛ چرا که اظهارات وزیر محترم کشور در این زمینه فایده چندانی نداشت.

افتخاری همچنین از دولت خواست تا در رابطه با مسائل حوزه زنان و خانواده به ویژه بیمه زنان خانه‌دار اقدام کند و لوایح مناسب را به مجلس ارائه دهد.

کد مطلب 2562447

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