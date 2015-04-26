به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی، اظهار داشت: از رئیس محترم مجلس درخواست داریم تا یک نفر را از کمیسیون امنیت ملی به عنوان ناظر و مشاور انتخاب کند تا در طول مذاکرات هستهای حضور یابد.
وی افزود: این حضور باعث میشود نمایندگان در این رابطه دغدغه کمتری داشته باشند.
زاهدی همچنین به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به وضعیت موجود بازنشستگان تذکر داد و گفت: در رابطه با ساماندهی حقوق بازنشستگان فولاد هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین به عدم ارائه لایحه نظام رتبهبندی معلمان به مجلس توسط دولت اشاره کرد و اظهار داشت: کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال ۹۲ طرح نظام رتبهبندی معلمان را به صحن علنی آورد، اما معاون رئیسجمهور در صحن مجلس حاضر شد و اعلام کرد که دولت مصمم به اجرای رتبهبندی است و چون دولت تازه مستقر شده بود، درخواست کرد که مجلس این مساله را پیگیری نکند تا دولت آن را پیگیری کند، اما این اقدام صورت نگرفت.
زاهدی تصریح کرد: در بودجه ۹۴ نیز هیچ اثری از نظام رتبهبندی در لایحه دولت دیده نشد و انتظار داریم که این مساله مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که آنچه تاکنون و قبل از عید در این رابطه اقدام شده، حقیقتا ربطی به نظام رتبهبندی معلمان ندارد.
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