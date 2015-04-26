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۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۵۷

زاهدی در تذکر شفاهی مطرح کرد:

پیشنهاد حضور یک نماینده در مذاکرات هسته‌ای

پیشنهاد حضور یک نماینده در مذاکرات هسته‌ای

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس پیشنهاد کرد تا از سوی رئیس مجلس یک نفر از کمیسیون امنیت ملی در طول مذاکرات هسته‌ای حضور یابد تا دغدغه نمایندگان در این رابطه کمتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی، اظهار داشت: از رئیس محترم مجلس درخواست داریم تا یک نفر را از کمیسیون امنیت ملی به عنوان ناظر و مشاور انتخاب کند تا در طول مذاکرات هسته‌ای حضور یابد.

وی افزود: این حضور باعث می‌شود نمایندگان در این رابطه دغدغه کمتری داشته باشند.

زاهدی همچنین به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به وضعیت موجود بازنشستگان تذکر داد و گفت: در رابطه با ساماندهی حقوق بازنشستگان فولاد هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین به عدم ارائه لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان به مجلس توسط دولت اشاره کرد و اظهار داشت: کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال ۹۲ طرح نظام رتبه‌بندی معلمان را به صحن علنی آورد، اما معاون رئیس‌جمهور در صحن مجلس حاضر شد و اعلام کرد که دولت مصمم به اجرای رتبه‌بندی است و چون دولت تازه مستقر شده بود، درخواست کرد که مجلس این مساله را پیگیری نکند تا دولت آن را پیگیری کند، اما این اقدام صورت نگرفت.

زاهدی تصریح کرد: در بودجه ۹۴ نیز هیچ اثری از نظام رتبه‌بندی در لایحه دولت دیده نشد و انتظار داریم که این مساله مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که آنچه تاکنون و قبل از عید در این رابطه اقدام شده، حقیقتا ربطی به نظام رتبه‌بندی معلمان ندارد.

کد مطلب 2562448

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