۶۵ درصد بیمه شدگان آذربایجان شرقی حاشیه نشین و از اقشارضعیف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مجیدی یکشنبه در دیدار نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی آذربایجان شرقی هفته کارگر را فرصتی نمادین و ارزشمند برای تقدیر از زحمات این قشر موثر و رسیدگی به مشکلات آنان عنوان و تصریح کرد: این امر باید در طول سال تداوم یابد و منحصر به یک زمان خاص نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اجرای طرح بیمه سلامت را یکی از موفق ترین دستاوردهای دولت در حوزه خدمت رسانی به مردم دانست و افزود: در همین راستا سال گذشته در آذربایجان شرقی بیش از ۴۴۷ هزار نفر از ۵۰۷ هزار نفر ثبت نام کننده برای بیمه سلامت، دفترچه بیمه صادر شده است.

مدیر کل بیمه سلامت آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد این بیمه شدگان، افرادی با درآمد کمتر از هشت میلیون ریال در ماه و بدون خدمات از نهادهای حمایتی بودند و علاوه بر این ۶۵ درصد کل بیمه شدگان را نیز ساکنان مناطق حاشیه نشینی و اقشار فقیر شهرهای استان تشکیل می دادند که با اجرای طرح بیمه سلامت و با استفاده از این دفترچه های تنها با پرداخت شش درصد هزینه ها، خدمات بهداشتی درمانی دریافت می کنند.