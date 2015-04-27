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۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۰۲

نرم‌افزاری برای باهوش‌کردن کودکان

نرم‌افزاری برای باهوش‌کردن کودکان

برنامه های بسیاری تولید و عرضه می شوند اما محققان امریکایی معتقدند استفاده از برخی برنامه ها می تواند سطح دانش و یادگیری کودکان را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزارهای بسیاری برای افزایش هوش کودکان تولید و عرضه شده اند اما محققان معتقدند استفاده از یک نرم افزار تحصیلی می تواند انگیزه و شوق کودکان را برای انجام تمرین ها و همینطور حس مسئولیت پذیری برای انجام تکالیف را افزایش دهد.

از میان برنامه های ارائه شده می توان به برنامه  Learn with Homer اشاره کرد که به آموزش مهارت های دوران پیش دبستانی کودکان می پردازد. این برنامه همزمان با صداهای واژگان، تلفظ را نیز در برابر کودکان به نمایش در می آورد تا کودکان با این برنامه بتوانند در حد ابتدایی و سطحی با واژگان آشنا شوند.

این نرم افزار مخصوص سیستم عامل iOS است.

اپ

کد مطلب 2562696

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