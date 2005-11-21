قانون احزاب بايد بازنگري شود// اختصاص يارانه به احزاب ضروري است

به گزارش خبرنگار "مهر" در زنجان، علي جنتي كه در جلسه شوراي اداري استان زنجان سخن مي گفت، افزود: به همين منظور در تلاش هستيم در دولت جديد تمام احزاب و تشكلهاي غير دولتي كه در عرصه ي مختلف اجتماعي نقش دارند به صورت قانوني فعال شود .

وي تاكيد كرد: قانون بايد به گونه اي باشد كه ثبت احزاب به آساني صورت گيرد و زمينه فعاليت سالانه آنها با نظارت درست به راحتي فراهم شود .

معاون سياسي وزير كشور اختصاص يارانه به احزاب را ضروري عنوان كرد و افزود : براي اينكه احزاب در فعاليت هاي خود به گزوه و دسته هاي خاصي گرايش نداشته باشند بايد به لحاظ مالي تامين شوند .

علي جنتي همچنين با تاكيد بر شمارش آرا به صورت رايانه اي گفت : بايد توجه به اينكه انتخابات خبرگان رهبري اولين دوره ي انتخابات در دولت دكتر احمدي نژاد است ، بعيد به نظر مي رسد كه از سيستم رايانه اي براي شمارش آراء استفاده شود، ولي اميدواريم طبق مذاكراتي كه با شوراي نگهبان صورت گرفته نرم افزار مشترك براي برگزاري رايانه اي انتخابات فراهم شود .

وي درادامه با اشاره به همايش اخير استانداران افزود : افزايش اختيارات استانداران از مباحث مهم اين همايش بود كه اين مسئله در دست بررسي و اقدامات كارشناسي است .

در پايان اين جلسه معاون سياسي وزير كشور كي قباد علي بابايي را به عنوان معاون سياسي استانداري زنجان معرفي و از خدمات حسين بي غم معاون سياسي قبلي قدرداني كرد .

كي قباد علي بابائي متولد شهرستان كيان استان چهار محال بختياري و داراي مدرك فوق ليسانس مديريت از دانشگاه تهران است .

همچنين در اين جلسه جليل سائلي به عنوان مدير كل اجتماعي و انتخابات و شورا ، ابراهيمي به سمت رئيس دفتر و مشاور عالي استانداري زنجان معرفي شدند.