مسئولان کمیته های ۱۳ گانه مسابقات بین المللی قرآن کریم مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عابد، دبیر ستاد برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم طی احکامی جداگانه احکام مسئولان کمیته های این دوره مسابقات را صادر کرد.

براساس این احکام حجت الاسلام غلامرضا محمدزاده به عنوان مسئول کمیته طه، حجت الاسلام دکتر اکبری مسئول کمیته پژوهشهای قرآنی، قربانعلی باقری مسئول کمیته حراست، حجت الاسلام شوزب شیری مسئول کمیته بازرسی، حجت الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی مسئول کمیته فرهنگی، علی محمدزاده ثانی مسئول کمیته پشتیبانی، معصومه فرزانه مسئول کمیته بانوان، علیرضا ترکی مسئول کمیته فناوری و اطلاعات، حمید مجیدی مهر مسئول کمیته فنی، رضا مفید مسئول کمیته روابط عمومی، اطلاع رسانی و امور بین الملل، حجت الاسلام سیدهاشم حسینی مسئول کمیته مدعوین، سیدمهدی شرفی مسئول کمیته تبلیغات و کریم باقری مسئول کمیته هماهنگی امور متسابقین منصوب شدند.

در بخشی از متن این احکام آمده است؛ لازم است با بکارگیری تمام توان و ظرفیت موجود و هماهنگی با ستاد برگزاری مسابقات نسبت به هرچه باشکوه تر برگزار نمودن این دوره از مسابقات اقدام و گزارش پیشرفت را به صورت روزانه به ستاد ارائه نمائید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و در ظل توجهات بقیه الله الاعظم (عج) و رهنمودهای ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در برگزار هرچه بهتر مسابقات که در آستانه مبعث نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) می باشد ، موفق و موید باشید.