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۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۲۸

حزب الله لبنان:

آل‌سعود با جنایت‌های هولناک در یمن روی دشمن اسرائیلی را سفید کرد

آل‌سعود با جنایت‌های هولناک در یمن روی دشمن اسرائیلی را سفید کرد

«حسین زعیتر» از اعضای ارشد حزب‌الله لبنان ضمن محکومیت ادامه تجاوز آل‌سعود به یمن تأکید کرد که عربستان سعودی در جنایت علیه ملت یمن گوی سبقت را از صهیونیست‌ها ربوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «حسین زعیتر» از اعضای ارشد حزب الله لبنان ضمن محکومیت تداوم جنایت های آل سعود در یمن تأکید کرد: عربستان سعودی روی صهیونیست ها را سفید کرده است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم ایستادن آزادگان در سراسر جهان در کنار ملت مستضعف یمن تصریح کرد: جای تعجب دارد که سازمان های حقوق بشری و کشورهایی که ادعای دموکراسی و حقوق بشر را دارند در قبال چنین جنایت های هولناکی در یمن سکوت اختیار می کنند.

زعیتر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش گروه های تکفیری در برخی کشورها از جمله عراق و سوریه گفت: اگر این گروه ها شعارهایی مبنی بر پیروی از اسلام سر می دهند بدون شک دروغ می گویند.

 

کد مطلب 2562851

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