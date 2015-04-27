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۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۲۰

بیگلری:

زنجان سه مرکز تجمیع خدمات دندانپزشکی راه اندازی کرده است

زنجان سه مرکز تجمیع خدمات دندانپزشکی راه اندازی کرده است

زنجان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: طی سالجاری در استان زنجان سه مرکز تجمیع خدمات داندانپزشکی راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دو مرکز در ابهر و خرمدره راه اندازی شده و امروز هم سومین مرکز تجمیع خدمات دندانپزشکی را در شهرستان خدابنده راه اندازی کردیم.

وی اظهار داشت: این مرکز برای کودکان زیر ۱۴ سال و زنان باردار خدمات رایگان ارائه می دهد و هم اکنون این مرکز مجهز به امکانات و تجهیزات است و دارای ۶ اتاق و شش دندانپزشک است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: برای افتتاح مرکز تجمیع خدمات دندانپزشکی شهرستان خدابنده سه میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان هزینه شده است.

بیگلری تاکید کرد: در راستای ارائه خدمات درمانی به همه مردم از جمله روستاییان خانه های بهداشت روستای قرا محمد در بخش مرکزی شهرستان خدابنده با یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود: سلامتی بزرگترین ثروت است چرا که محور توسعه با سلامتی معنا و مفهوم دارد، اگر انسان سالم باشد می تواند در توسعه همه جانبه کشور دخیل باشد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یادآور شد:ارائه خدمات درمانی با کیفیت به مردم اولویت کاری دانشگاه علوم پزشکی است و بر تحقق این مهم هم برنامه ریزی لازم را در سالجاری تدوین کرده است. 

بیگلری بر تغذیه مناسب و اصولی تاکید کرد و افزود: تغذیه سالم باعث ارتقای سلامتی می شود بنابراین مردم باید به نوع مصرف خود در مواد غذایی دقت کنند.

کد مطلب 2562902

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