حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم فولاد خوزستان برابر ذوب آهن اظهار کرد: ذوب آهن در این بازی بهتر از ما بود و مستحق پیروزی بود. حضور در دو تورنمنت با تعداد بازیکن محدود برای ما سخت بود و باعث خستگی بازیکنانمان شد. ما اکثر زمان خود را در فرودگاه‌ها بودیم و مدت‌هاست که یک تمرین حسابی نداشته‌ایم.

وی افزود: فولاد فقط ۱۵، ۱۶ بازیکن دارد که ۱۰ نفر آنها از جوانان و امید هستند. با این وضعیت باید به دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم جایزه اسکار داد که با بازیکنان جوان توانسته فولاد را همچنان در بالای جدول نگه دارد.

سرپرست فولاد با بیان اینکه ساق و ذهن بازیکنان این تیم خسته است، با اشاره به اتفاقات بعد از بازی با ذوب آهن تاکید کرد: بعد از پایان بازی رشید مظاهری دروازه بان ذوب آهن جلوی نیمکت ما آمد و مقابل مربی دروازه‌بان‌هایمان حرکت زشتی انجام داد. البته ناظر فدراسیون آنجا بود و این حرکت را یادداشت کرد.

ابن قاسم تصریح کرد: مظاهری زمانی در تیم فولاد بود و مقابل مربی گلرهای ما که اصلا ارتباطی به جدایی او از فولاد نداشت، این حرکت را انجام داد تا جو ورزشگاه و نیمکت را هم متشنج کند. البته سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن از ما به خاطر این حرکت عذرخواهی کرد ولی بهتر است مظاهری یک مقدار از سرمربی ذوب آهن که خودش معلم اخلاق است و همچنین از سعید آذری یاد بگیرد.

سرپرست فولاد در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال ادامه همکاری اسکوچیچ با این تیم برای فصل آینده، گفت: صحبت در اینباره باشد برای بعد. فقط باید بگویم باشگاه فولاد الان شرایطی دارد که هم برای بازیکنان و هم برای بازیکنان یک فرصت است.