والیبال مازندران؛ از میزبانی مسابقات آسیای مرکزی تا جام خزر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های چهارجانبه والیبال زير ۲۳ سال آسيای مرکزی شامگاه يكشنبه با قهرمانی تيم زير ۲۳ سال ايران در ساری به پايان رسيد.

اين رقابت ها كه قرار بود با حضور تيم های هند، پاكستان، قزاقستان و ايران برگزار شود بدليل مشكلات متعدد تيم های هندوستان و پاكستان به ايران نيامدند تا تيم های ملی جوانان و"ب" جايگزين اين تيم ها شوند.

مازندران، شهرساري كه پس ۲۰ سال ميزبانی يك مسابقات بين المللي را برعهده گرفته بود تواسنت به بهترين نحو ممكن اين امررا انجام دهد و اکنون مسئولان فدراسیون نوید برگزاری مسابقات والیبال جام خزر را در این استان داده اند.

جام خزر در مازندران برگزار مي شود

رئييس فدراسيون واليبال ايران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: استان مازندران يكی از استان هايی است كه از ديرباز در واليبال حرف هايی برای گفتن داشت.

محمدرضا داروزنی با بيان اينكه مازندران يكي از قطب های واليبال ايران است، افزود: از شرق تا غرب استان مازندران بازيكن های زيادی داريم كه در تيم های ملي ايران حضوردارند.

داورزنی بيان كرد: باتوجه به شرايطي كه استان مازندران دارد، اين استان می تواند ميزبان تورنمنت های بين الملی بزرگی باشد.

رئييس فدراسيون واليبال ايران با اعلام اينكه اين رويداد پيش زمينه ميزبانی تورنمنت های بين المللی بود، اذعان داشت: در سال آينده امكانات استان مازندران را آماده خواهيم كرد تا بتوانيم مسابقات بزرگ آسيايی كه با حضور ۱۲تا ۱۴ تيم برگزار می شود را در مازندران برگزار كنيم.

وي تصريح كرد: تورنمنت بعدي كه در استان مازندران برگزار مي شود جام خزر است كه درآينده نزديك در اين استان برگزار خواهد شد.

ميزباني مازندران مطلوب بود

پوريا فياضی ملی پوش تيم ملی زير ۲۳ سال ايران با بيان اينكه ميزبانی مازندران مطلوب بود، افزود: شهر ساری با آنکه تجربه ميزبانی اين رقابت ها را نداشت و در حد خود بسيار خوب ظاهر شده است.

وي در خصوص نيامدن تيم های هند وپاكستان به اين مسابقات، گفت:اگر تيم های آسيايی به اين مسابقات می آمدند خيیي خوب بود ولي با نيامدن اين تيم ها مطمئنا سطح فنی اين رقابت ها پايين نيامده است.

يكي از بازيكن های تيم ملي والیبال زير ۲۳ سال قزاقستان درگفتگو با خبرنگار مهر، ميزبانی مازندران را در اين رقابت ها بسيار خوب ومناسب برشمرد و ادامه داد:سطح كيفيت فني اين مسابقات بسيار بالا بود تيم هاي ملي ايران خيلي خوب كار كردند.

عليرضا مباشري بازيكن تيم ملي "ب" ايران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:مازندران ميزبان بسيار خوبی برای اين رقابت ها بود و واقعا مردم هم از اين رقابت ها استقبال كردند.

وي با بيان اينكه حضور تيم ملی "ّب" در اين رقابت ها باعث شده تا تيم های ملی زير ۲۳ سال وجوانان ايران تجربه كسب كنند، اذعان داشت: با نيامدن تيم های هندوستان و پاكستان، سطح بازی ها بسيار بالا رفته است و حضور تيم ملي "ب"دراين مسابقات بسيار حائز اهميت بود تا تيم هاي ملي زير ۲۳ سال و جوانان براي تورنمنت هاي بين المللي پيش رو آماده شوند.

به گزارش مهر، مسابقات والیبال آسیای مرکزی با شرکت چهار تیم از روز جمعه در ساری شروع شد و در نهایت تیم منتخب مازندران در آخرین بازی که شامگاه یکشنبه برگزار شده بود، در ست های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز های ۲۵بر۱۷، ۲۵بر۱۸ و۲۵ بر۲۰ به پیروزی دست یافت و تیم جوانان ایران تنها در ست دوم این دیدار با امتیاز۲۵بر۲۳ به پیروز رسیده بود.