رئیس جمهور عراق به تهران سفر می کند/ اردیبهشت ماه پر رفت و آمد

حسن دانایی فر، سفیر کشورمان در عراق در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: فواد معصوم، رئیس جمهور عراق به زودی به دعوت رئیس جمهور کشورمان وارد تهران می شود.

وی درباره زمان این سفر گفت: در حال برنامه ریزی های پایانی برای تعیین روز سفر هستیم و به زودی انجام خواهد شد.

دانایی فر گفت: سفر رئیس جمهور عراق به ایران دو روزه خواهد بود.

همچنین سفیر کشورمان در بغداد از سفر وزیر گردشگری عراق به تهران در نیمه اردیبهشت ماه خبر داد و افزود: وزیر کار و امور اجتماعی ایران و همچنین وزیر ورزش کشورمان نیز در اردیبهشت ماه به عراق سفر خواهند کرد.