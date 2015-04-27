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۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۵۱

دانایی فر در گفتگو با مهر:

رئیس جمهور عراق به تهران سفر می کند/ اردیبهشت ماه پر رفت و آمد

رئیس جمهور عراق به تهران سفر می کند/ اردیبهشت ماه پر رفت و آمد

سفیر کشورمان در عراق اعلام کرد : رئیس جمهور عراق به زودی به دعوت رئیس جمهور کشورمان به تهران سفر می کند.

حسن دانایی فر، سفیر کشورمان در عراق در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: فواد معصوم، رئیس جمهور عراق به زودی به دعوت رئیس جمهور کشورمان وارد تهران می شود.

وی درباره زمان این سفر گفت: در حال برنامه ریزی های پایانی برای تعیین روز سفر هستیم و به زودی انجام خواهد شد.  

دانایی فر گفت: سفر رئیس جمهور عراق به ایران دو روزه خواهد بود.

همچنین سفیر کشورمان در بغداد  از سفر وزیر گردشگری عراق به تهران در نیمه اردیبهشت ماه خبر داد و افزود: وزیر کار و امور اجتماعی ایران و همچنین وزیر ورزش کشورمان نیز در اردیبهشت ماه به عراق سفر خواهند کرد.  

کد مطلب 2563038

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