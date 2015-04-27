به گزارش خبرنگار مهر، کمبود آب موضوع جدیدی نیست و در سال‌های اخیر همواره شاهد این مشکلات بوده ایم. البته در بیشتر نقاط کشور این مشکلات را شاهدیم ولی در شهرستان عسلویه این مشکلات سخت‌تر شده است.

بسیاری از روستاهای شهرستان عسلویه با کمبود آب روبرو هستند و میزان آب تخصیصی به این روستاها کفاف نیازهای مردم روستا را نمی‌دهد که لازم است اقداماتی اساسی برای رفع مشکلات مردم در این مناطق اندیشیده شود.

البته سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس که همواره برای رفع مشکلات این شهرستان تلاش داشته، در زمینه آب نیز تامین بخشی از آب مورد نیاز در این شهرستان را از طریق تاسیسات خود بر عهده دارد و اخیرا نیز برای تامین آب پایدار در این منطقه اقدام کرده است.

رشد بی رویه جمعیت در عسلویه موجب افزایش کم آبی شهرستان شد

نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان عسلویه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر عسلویه، نخل تقی و روستاهای بخش مرکزی عسلویه و بخش چاه مبارک با مشکل جدی آب روبرو هستند.

مهدی غلامپور گفت: شهرستان عسلویه با توجه به موقعیت آب و هوایی، نیاز شدید به آب دارد و هجوم شرکت‌ها و غیربومی‌ها نیز مزید بر آن شده است که بی‌آبی، باعث گلایه بسیاری از شهروندان شهرستان جنوبی استان بوشهر به خصوص روستاییان شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه مهاجرت بی رویه مردم به شهرستان عسلویه و همچنین ساخت و سازهای زیاد باعث شده است تا بخش مهمی از آب کم این منطقه، به آنان اختصاص یابد.

غلامپور گفت: شهرستان عسلویه، اداره آب روستایی مستقل ندارد که پیگیر حوزه آب روستاهای شهرستان باشد و متاسفانه تابستان هر سال، مردم این شهر و همچنین روستاهای بخش چاه مبارک و بخش مرکزی، با کمبود شدید آب دست و پنجه نرم می کنند.

مشکل کم آبی زیبنده پایتخت انرژی کشور نیست

عضو شورای اسلامی شهرستان عسلویه افزود: زیبنده نیست پایتخت اقتصادی ایران، مشکل کم آبی داشته باشد، این نگرانی را به همه مسئولان اعلام کرده ام.

غلامپور ادامه داد: دو شهرستان بزرگ کنگان و عسلویه، یک مدیر آب روستایی دارند که نیاز است هر چه زودتر این اداره ارتقا یابد.

مهدی غلامپور گفت: بی آبی در همین روزها که تابستان نرسیده است باعث گلایه شدید مردم شهر عسلویه و نخل تقی و روستاهایی مثل سهمو شمالی، چاه مبارک و بیدخون شده است.

وی از مشکل آب در شهر نخل تقی نیز خبر داد و گفت: منطقه ویژه قول هایی برای رفع مشکل آب این شهر داده است.

غلامپور ادامه داد: آب طرح محرم و کوثر جوابگوی مردم نیست گر چه آب چاه نیز به این آب ها اضافه می شود باز هم کمبود آب وجود دارد و برخی روستاها آب ندارند.

استفاده ۱۱ روستا از یک مجمع آب مشترک

رئیس شورای اسلامی بخش چاه مبارک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمبود آب، مشکل کل کشور است اما در عسلویه با توجه به وجود صنعت و قول تعامل با مناطق پیرامونی، باید در زمینه رفع برخی مشکلات مردم گام هایی برداشته شود.

جاسم حمدی ادامه داد: مشکل آب در بخش چاه مبارک جدی است و نیاز است نگاه ویژه به آن شود،در حال حاضر از ۱۵روستای بخش چاه مبارک ۱۱ روستا، از یک مجتمع آب استفاده می کنند که آب بسیار کمی است و جوابگو نیست.

حمدی تصریح کرد: حدود ۴۰ میلیارد ریال اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و همچنین ۱۸میلیارد ریال اعتبارات ارزش افزوده دهیاری‌ها برای رفع مشکل آب روستاها در اختیار فرمانداری است که در زمینه رفع مشکل آب کوتاهی شده است.

جاسم حمدی گفت: بعد از گذشت دو سال از شهرستان شدن عسلویه، اداره آب و فاضلاب روستایی عسلویه، متولی ندارد و زیر نظر اداره آبفار کنگان است که باید به اداره مستقل ارتقا یابد.

وی در پایان با بیان اینکه اداره آب روستایی عسلویه، اکیپ تعمیرات و اتفاقات آب روستایی ندارد اظهار داشت: در صورت مشکل در زمینه اتفاقات آب، باید دو یا سه روز بگذرد تا از کنگان برای تعمیرات آب، در عسلویه حضور یابد.

تخصیص ۷۰ میلیارد ریال توسط منطقه ویژه پارس برای رفع مشکل آب

مدیرعامل سازمان منطقه ریژه اقتصادی انرژی پارس نیز پیش از این اعلام کرده بود که آب شرب مصرفی شهر نخل تقی پیش از این با مساعدت صنعت نفت از طریق آب شیرین کن های منطقه ویژه پارس تامین می شده و هرچند کیفیت آب توزیع شده در حد مطلوب ارزیابی می‌شد اما مردم شهرنخل تقی متقاضی آب پایدار بودند و از این رو راه حل جایگزین طراحی و عملیاتی شد.

مهدی یوسفی افزود: طبق توافقنامه امضا شده بین سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت مدیریت آب خلیج فارس، آب شرب مصرفی شهر نخل تقی از محل خط سراسری تامین می شود.

وی ضمن اعلام تخصیص اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال برای این طرح درسال جاری، افزود: با نظر مساعد وزیر نفت در حاشیه یکی از سفرهای ایشان به منطقه مبنی بر حل مشکل آب شهر نخل تقی، این طرح اجرایی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه ریژه اقتصادی انرژی پارس گفت: صنعت نفت نهایت مساعدت خود را برای تامین امکانات مورد نیاز ساکنین مناطق پیرامونی صنعت نفت به عمل می آورد.

گزارش: ابراهیم قیصری