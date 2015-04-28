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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۱۷

دیوان محاسبات منتشر کرد:

کاهش ۲۶درصدی تراز تجاری درسال۹۳/ افزایش ۱۷ درصدی صادرات غیرنفتی

کاهش ۲۶درصدی تراز تجاری درسال۹۳/ افزایش ۱۷ درصدی صادرات غیرنفتی

دیوان محاسبات با انتشار گزارشی از تراز تجاری ایران در هشت ماهه سال ۹۳ نسبت به ۸ ماهه سال ۹۲ منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر دیوان محاسبات گزارشی از تراز ۹ ماهه تجاری دولت یازدهم منتشر کرده است.

متن کامل این تراز نامه به شرح زیر است:

در اجرای سیاست‌ها، اهداف و وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور، عملکرد تراز تجاری کشور در۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه بررسی های به عمل آمده به شرح ذیل است:

خلاصه تراز تجاری کشور 

آمار مقدماتی مقایسه ای صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی

عنوان۹ ماهه ۹۳۹ ماهه ۹۲درصد تغییر
وزن (هزارتن)ارزش (میلیون دلار)وزن(هزارتن)ارزش(ملیون دلار)وزنارزش
صادرات۷۰۲۱۰۳۵۱۴۵۶۶۷۹۱۲۹۸۵۴۵.۱۱۷.۷
واردات۲۹۵۱۵۳۸۴۶۲۲۲۴۷۰۳۳۴۵۰۳۱.۳۱۵

آمار تجارت کشور به تفکیک صادرات و واردات در ۹ ماهه ۹۳ نسبت به ۹ ماهه ۹۲ نشان می دهد که وزن و ارزش صادرات به ترتیب ۵.۱ و ۱۷.۷ درصد رشد داشته همچنین وزن و ارزش واردات به ترتیب ۳۱.۳ و ۱۵ درصد رشد مثبت داشته است.

آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی (به جز نفت، گاز و تجارت چمدانی) و سایر کالاها

عنوان۹ ماهه ۹۳۹ ماهه ۹۲درصد تغییر
وزن(هزارتن)ارزش(میلیون دلار)وزن(هزارتن)ارزش(میلیون دلار)وزنارزش
میعانات گازی۱۳۴۲۴۹۵۷۶۷۴۷۴۶۶۰۷۷۹.۶۴۵
محصولات پتروشیمی۱۲۷۲۷۹۸۰۱۱۱۶۴۴۸۲۵۳۹.۳۱۸.۸
سایر کالاها۴۴۰۵۹۱۵۷۶۸۴۷۶۷۳۱۴۹۹۵۷.۶-۵.۱
جمع کل۷۰۲۱۰۳۵۱۴۵۶۶۷۹۱۲۹۸۵۴۵.۱۱۷.۷

وزن و ارزش میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در ۹ ماهه ۹۳ نسبت به ۹ ماهه ۹۲ رشد مثبت داشته و صادرات سایر کالاها از لحاظ وزنی رشد منفی و از لحاظ ارزش رشد مثبت داشته است. در مجموع جمع کل صادرات از لحاظ وزن و ارزش رشد مثبت داشته است.

وزن تجارت کشور:

                                         وزن تجارت کشور در آبان ماه ۹۳               هزار تن

وزنآبان ۹۳مهر۹۳درصد تغییر۸ ماهه ۹۳۸ ماهه ۹۲درصد تغییرات
واردات۳۲۸۱۳۳۱۸۱.۱-۲۶۱۸۷۱۹۰۴۵۳۷.۵
صادرات بدون میعانات۶۶۹۷۵۵۹۹۱۹.۶۵۰۹۵۹۵۲۵۴۸۳-
صادرات با میعانات۸۳۳۶۷۲۱۵۱۵.۵۶۳۴۴۷۵۸۹۷۴۷.۶
حجم تجارت۹۹۷۸۸۹۱۷۱۱.۹۷۷۱۴۶۷۱۵۹۳۷.۸
تراز تجاری۳۴۱۶۲۲۸۱۵۰۲۴۷۷۲۳۳۵۰۳۲۶-

تراز تجاری کشور در ۸ ماهه ۹۳ نسبت به ۸ ماهه ۹۲ مقدار ۲۶ درصد رشد منفی داشته است. همچنین تراز تجاری کشور در آبان ۹۳ نسبت به مهر ۹۳، ۵۰ درصد رشد داشته است.

                           ترکیب وزنی صادرات به تفکیک بخش                   هزار تن

بخشآبان ۹۳مهر ۹۳درصد تغییر۸ ماهه ۹۳۸ ماهه ۹۲درصد تغییر
صنعتی۲۳۴۶۲۲۳۲.۵۵.۱۱۹۱۶۴۱۹۵۵۶۲-
پتروشیمی۱۶۴۶۱۱۴۰۴۴.۴۱۱۳۳۹۱۰۲۳۳۱۰.۸
معدنی۲۳۹۳۱۸۸۹۲۶.۷۱۸۰۳۱۲۰۷۵۵۱۳.۱-
کشاورزی۳۱۰۳۳۶۷.۷-۲۴۱۵۱۹۹۶۲۱
فرش و صنایع دستی۱.۶۱.۵۶.۷۹.۶۸۲۰
بازارچه های مرزی۵۵۴۲۳۱۴۰۴۲۳۵۷۱.۹

ترکیب صادرات صنعتی و معدنی از نظر وزنی نشان می دهد در ۸ ماهه ۹۳ نسبت به ۸ ماهه ۹۲ رشد منفی در این اقلام داشته ایم. همچنین ترکیب وزنی صادرات پتروشیمی، کشاورزی، صنایع دستی و بازارچه های مرزی در ۸ ماهه ۹۳ نسبت به ۸ ماهه ۹۲ رشد مثبت دارد.

ترکیب وزنی واردات به تفکیک نوع مصرف                                                  هزار تن

ترکیب وزنی وارداتآبان ۹۳مهر۹۳درصد تغییر۸ماهه ۹۳۸ماهه ۹۲درصد تغییر
مواد اولیه و واسطه ای۲۹۶۴۳۰۶۱۳.۲-۲۳۲۶۵۱۶۵۴۸۴۰.۶
سرمایه ای۵۷۷۶۲۵-۵۴۴۳۱۷۷۱.۶
مصرفی۱۶۸۱۵۶۷.۷۱۴۷۲۱۹۶۵۲۵.۱-
سایر کالاها(کالاهای طبقه بندی نشده)۹۲۲۵۲۶۸۹۰۶۲۱۵۳۲۱.۴

در ۸ ماهه سال ۹۳ نسبت به ۸ ماهه ۹۲ نشان می دهد که واردات کالاهای مصرفی رشد منفی و بقیه اقلام رشد مثبت داشته اند.

کد مطلب 2563074

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