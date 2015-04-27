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۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴

سیفی خبر داد:

۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای سد حوضیان لرستان اختصاص یافت

۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای سد حوضیان لرستان اختصاص یافت

خرم آباد - مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان از اختصاص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای سد حوضیان این استان خبر داد.

علی امید سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امسال اعتبار اختصاص یافته به سد حوضیان لرستان بیش از ۴۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه همچنین طی سال گذشته نیز ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای این امر اختصاص و هزینه شده است عنوان کرد: هم اکنون پیشرفت فیزیکی ساختمان این سد ۸۵ درصد است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان حجم ذخیره آب سد حوضیان را ۳۲ میلیون متر مربع عنوان کرد و گفت: این سد بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

سیفی بیان داشت: پیش بینی می شود سد حوضیان الیگودرز تا پایان نیمه اول امسال به بهره برداری برسد.

وی همچنین از پیشرفت ۸۵ درصدی شبکه سد حوضیان خبر داد.

کد مطلب 2563101

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