برنامه استان کردستان و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری در نمایشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم جعفری مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان عنوان کرد: چهارمین روز برپایی نمایشگاه کتاب تهران به استان کردستان اختصاص دارد که آمار و اطلاعات کاملی در این نشر استان کردستان به مخاطبان کتاب ارایه خواهیم کرد.

وی افزود: روز نوزدهم اردیبشهت برابر با چهارمین روز برپایی نمایشگاه کتاب تهران به استان کردستان اختصاص یافته است. در این روز اجرای برنامه‌های متعددی را تدوین کرده‌ایم.

جعفری ادامه داد: نقد کتاب، رونمایی از آثار، سخنرانی یکی از استادان استانی، مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران و نشست با اهالی قلم و شخصیت‌های فرهنگی استان کردستان از دیگر برنامه‌های این اداره در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است.

وی با بیان اینکه فعالیت های نشر استان کردستان در سال ۹۳ نسبت به گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است، توضیح داد: در سال ۹۳ قدری از مشکلات نشر استان مانند بررسی مشکلات ناشران استانی در نمایشگاه های استانی و فرا استانی را پیگیری و حل کردیم که عاملی برای افزایش رشد نشر در استان بود.

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری با بیش از ۳۰ برنامه در نمایشگاه کتاب

در خبری دیگر مربوط به نمایشگاه کتاب تهران، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اعلام کرده که با بیش از ۳۰ برنامه در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران حضور خواهد داشت.

براساس توافقات انجام شده فیمابین شهرداری تهران و مسئولان نمایشگاه کتاب تهران، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران قرار است که با در اختیار گرفتن سالنی به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری خود در طول برگزاری نمایشگاه بپردازد.

همچنین قرار است این سازمان برنامه‌های متنوعی را در مترو و ایستگاه‌های اتوبوس داشته باشد.

نگاه گذر، چهره‌ها و کتاب، کودک و صحنه، دربست کتاب، کارناوال کتاب، کتاب من، کتاب بازی، مهارت‌های مطالعه، قیچی سخن‌گو، کارگاه گل و سفال، هنر و کتاب، تئاترهای میدانی، تصویرسازی گلستان، قلک کتاب، دوستان کتابخانه، دوستان کتاب، شهدای نویسنده و تبلیغات مترو و ایستگاه اتوبوس بخشی از برنامه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران است.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «خواندن، گفتگو با جهان» از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.