رد رشوه ۶۰ میلیون تومانی برای آزادی متهم شیشه ای

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ "برزو همتی" با اعلام این خبر گفت: با اعلام خبری مبنی بر تردد افرادی در منطقه شرق سرآسیاب که مشکوک به توزیع کننده موادمخدر از نوع شیشه هستند ، مأموران کلانتری ۱۳ طلائیه به محل اعزام شدند.

سرهنگ همتی افزود:با اعزام تیم های کنترل نامحسوس و گشت های لباس شخصی،منطقه کاملاً در پوشش نیروهای کلانتری درآمده ، تا اینکه روز گذشته، شخصی به هویت"سهراب "با ظاهری کاملاً موجه ، در یکی از خیابان ها اقدام به فروش موادمخدر می کند و مأموران که شاهد ماجرا بوده اند بلافاصله وی را دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی گفت: متهم با دیدن مأموران شروع به فرار کرده که با تلاش عوامل کلانتری طلائیه و شلیک دو تیر هوایی ، وی دستگیر و در بازرسی از کوله پشتی همراهش مقدار ۲۶۰ گرم شیشه کشف کردند.

همتی با بیان این مطلب كه پس از انتقال متهم به کلانتری بلافاصله دو نفر از همدستان وی به کلانتری مراجعه کردند ، افزود : در پی این حضور مبلغ ۶۰ میلیون تومان وجه نقد به مأموران پیشنهاد شد تا مانع از اجرای قانون باشد که عوامل کلانتری ضمن انجام سیر قانونی پرونده ، مبلغ رشوه را نیز صورتجلسه و پرونده به همراه سایر متهمان به مرجع قضائی تحویل داده شد.