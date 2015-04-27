به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاه حسینی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از کتابخانه عمومی کهن آباد ضمن حضور در شهرداری این شهرستان با شورای شهر و شهردار این شهر دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار اظهار داشت: نگاه ویژه مسئولان شهرستان در رسیدن به اهداف کتاب و کتابخوانی تاثیر به سزایی دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با اشاره به تقویت زیرساخت‌های مطالعه شهرستان آرادان، گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیاز به همدلی و همراهی مسئولان دارد.

شاه حسینی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا در آینده‌ای نزدیک با مشارکت عمومی مردم، شاخص مطالعه را در استان بیش از گذشته ارتقا دهیم.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه شهر کهن آباد، تنها شهر فاقد کتابخانه استان سمنان است خاطرنشان کرد: انشاالله با توکل بر خدا، شورای اسلامی، بخشداری و مردم فرهنگ دوست این منطقه نیز از کتابخانه بهره مند خواهند شد.