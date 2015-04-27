مازندران رتبه دهم کتابخانه ای کشور را دارد/ ۵ پروژه در دست ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن باقری لاجیمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت نخستین جشنواره خیرین کتابخانه ساز مازندران با بیان اینکه از مجموع سه هزار کتابخانه عمومی فعال در کشور ۱۰۴ باب کتابخانه در مازندران رتبه دهم را به خود اختصاص داده است، اظهارداشت: از مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار متر مربع فضای کتابخانه ای در کشور، ۵۲ هزار متر مربع زیربنا در مازندران رتبه دهم را در کشور از آن خود کرده است.

وی با اشاره به اینکه از ۶ هزار نیروی انسانی در کشور ۲۵۰ کتابدار در مازندران مشغول به فعالیت هستند، افزود: مازندران از لحاظ نیروی انسانی رتبه نهم کشور را داراست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اعلام اینکه از مجموع ۳۹ میلیون جلد کتاب در کشور مازندران با یک میلیون و ۵۶۰ جلد کتاب رتبه هشتم را دارد، اذعان داشت: در بحث امانت کتاب در سال گذشته ۳۸ میلیون کتاب از کتابخانه کشور و در استان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار که رتبه استان در کشور هفتم که این نشان از افزایش استقبال مردم از کتابخانه های عمومی است.

باقری با بیان اینکه در سال گذشته ۵۶ میلیون مراجعه به کتابخانه های عمومی کشور به ثبت رسیده است، تصریح کرد: مازندران با مراجعه سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رتبه ششم را در کشور دارد.

وی به ۵۰ پروژه احداثی در سطح استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۱۳پروژه در شهرها و ۳۷ باب آن در مناطق روستایی با زیر بنای ۲۷ هزار متر مربع در حال اجراست.

باقری با اعلام اینکه ۵ پروژه با زیربنای بیش از هزار متر با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در سال جاری به بهره برداری می رسد، خاطرنشان ساخت: از سال ۹۱ بیش از ۷ میلیارد تومان برای پروژه های احداثی مازندران اختصاص یافته که برای اتمام تمام پروژه ها به ۱۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه ۲۵ قطعه زمین با ۱۷ هزار متر مربع مساحت برای احداث کتابخانه در سطح شهرستان ها در نظر گرفته شده است، اذعان داشت: ساخت کتابخانه های عمومی در سطح روستاها از اولویت کاری در نهاد کتابخانه هاست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران به برگزاری نخستین جشنواره خیرین کتابخانه ساز این استان در ۱۷ اردیبهشت سال جاری اشاره کرد و گفت: معرفی و شناسایی خیرین و ایجاد فضای همدلی، تعاون و همکاری از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

باقری بیان کرد: در طی دو سال گذشته خیرین کتابخانه ساز استان در حوزه های اهدای زمین، کتاب، تجهیزات و ساخت کتابخانه حدود ۵ میلیارد تومان کمک کرده اند.

باقری پایین بودن سرانه کتابخانه های عمومی در استان را یکی از دغدغه های مسئولان و مردم عنوان و اظهارداشت: در سند چشم انداز توسعه به ازای هر یکصد نفر باید ۴ متر مربع فضای کتابخانه باشد که این در مازندران به دو متر مربع نیز نرسیده است.

وی به فقر منابع در کتابخانه های عمومی استان اشاره کرد و افزود: در افق ۱۴۰۴ باید ۱۱ میلیون جلد کتاب در کتابخانه ها باشد که این رقم در حال حاضر بیش از یک میلیون جلد کتاب است.

باقری بیان کرد: نحوه مشارکت خیرین با کتابخانه های عمومی تبیین کنیم.