به گزارش خبرنگار مهر، این نخستین بار نیست که یک کتابفروشی خوب در تهران به خاطر شرایط بد اقتصادی تعطیل میشود. از سال ۸۹ و همزمان با رکود اقتصادی بازار نشر ایران، اول بار زمزمه فروش کتابفروشیهای معتبر و شناخته شده تهران در خیابان کریمخان به گوش رسید که در پی آن کتابفروشیهای «نی» و «ویستار» جای خود را به بانک و کافیشاپ و اغذیه فروشی دادند و برخی دیگر از کتابفروشیها همان راسته مانند «آبی» و «ثالث» نیز اعلام کردند که مایل به فروش فروشگاههای خود به منظور تامین مخارج خود هستند.
سال گذشته، خبری مبنی بر قطعیت معافیت مالیاتی کتابفروشان منتشر و موجب دلگرمی اهالی فرهنگ شد. اما فروردین ماه سال جاری خبر تعطیلی کتابخانه طهوری منتشر شد و حالا نوبت به کتابفروشی نشر مثلث رسیده است. همان کتابفروشی چوبی در ابتدای خیابان دربند. نیما سلیمی، مدیر نشر مثلث در گفتگو با خبرنگار مهر، مشکلات مالی را دلیل اصلی تعطیلی کتابفروشی، عنوان و بیان کرد: من از یکسال و نیم پیش تاکنون مدیریت کتابفروشی را واگذار کردهام. واقعیت اینکه چرخ کتابفروشی نمیچرخد.
مدیر نشر مثلث در ادامه بیان کرد: ملک کتابفروشی، استیجاری است. صاحب ملک، خیلی دوست دارد، در آن مکان، کار فرهنگی انجام شود وگرنه ملک خود را به کس دیگری با پول و شرایط بهتر اجاره میداد. مدتهاست که کتابفروشی گردش مالی خوبی ندارد چون مردم ما کتاب نمیخوانند و رسانههای رقیب، راه نفس را بر کتاب بستهاند. از سوی دیگر مردم، گرانی کتاب و اوضاع بد اقتصادی را بهانه میکنند اما مشکل اصلی ما در پایین بودن سرانه مطالعه، نه مشکلات اقتصادی که مسایل فرهنگی است.
به گفته سلیمی، شهر کتابها یکی از معضلات جدی کتابفروشیهای کوچک هستند. البته این به معنی نفی شهر کتابها نیست. این مراکز همان اندازه که به ئناشران کمک میکنند به کتابفروشیهای کوچک آسیب میزنند و این مساله، خاص ایران نیست. گرچه در بسیاری از کشورهای جهان اول، تاثیر فروشگاههای بزرگ زنجیره بر کتابفروشیهای کوچک را دیده و حالا به این نتیجه رسیدهاند که باید به صنایع محلی توجه کرد تا فروشگاههای بزرگ تعیینکننده و سیاستگذار نشوند.
همچنین علاقهمندان میتوانند تا 31 اردیبهشت ماه به کتابفروشی نشر مثلث مراجعه و کتابها و سیدیهای مورد نظر خود را با 15 درصد تخفیف خریداری کنند.
نظر شما