به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نیاکان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، گفت: برای هشتمین سال متوالی است که این استان میزبانی این جشنواره را بر عهده دارد.

نیاکان تشکیل اتاق فکر را از جمله اقدامات موثر در راستای کیفی برگزار شدن جشنواره دانست و افزود: در حال حاضر تعدادی از اعضای اتاق فکر جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی رضوی مشخص شده است و در حال شناسایی سایر نیروهای اتاق فکر هستیم.

وی با بیان اینکه اتاق فکر جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی رضوی متشکل از ۷ نفر از کارشناسان متخصص خواهد بود، تصریح کرد: اعضای این اتاق فکر علاوه بر توانمندی در موضوع جشنواره، بسیار علاقمند به خدمت به آستان کبریایی حضرت علی بن موسی الرضا(ع)هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از انتخاب دبیرتخصصی جشنواره خاطره و سفرنامه نویسی رضوی خبر داد و گفت: تلاش کردیم یک فرد متخصص و با تجربه در حوزه فرهنگ به عنوان دبیر تخصصی جشنواره فعالیت نماید.

وی همچنین از راه اندازیی زیرپورتال سایت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در استان ایلام خبر داد.

وی اظهار کرد: فراخوان جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی رضوی در کشور توزیع شده و علاقه مندان می توانند نسبت به تولید و جمع آوری آثار با موضوع خاطره و سفرنامه نویسی حرم مطهررضوی، بارگاه حضرت معصومه(س)، حضرت شاهچراغ (ع) و سایر امامزادگان اقدام کنند.

نیاکان با بیان اینکه جشنواره برای هشتمین سال متوالی همزمان با دهه کرامت برگزار و از هشت برگزیده تقدیر خواهد شد، افزود: نفر اول این جشنواره برای شرکت در آیین باشکوه اختتامیه جشنواره امام رضا(ع) که همزمان با میلاد حضرت در مشهد برگزار می شود، به مشهد الرضا(ع) سفر می کند.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) از یکم تا یازدهم ذی‌القعده در دهه کرامت برابر با ۲۵ مرداد تا چهارم شهریور سال ۱۳۹۴ در تمام استان‌های ایران و ۲۲۰ نقطه از جهان برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این جشنواره هم زمان با میلاد باسعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) در شهر مقدس قم برگزار می شود و آیین اختتامیه این جشنواره در شب میلاد فرخنده ثامن الحجج(ع) در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه‌هی این جشنواره می‌توانند به سایت سه زبانه «شمس توس» به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند.

همچنین سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۸۸۸ و شماره تلفن‌های‌ ۹-۰۵۱۳۲۲۸۳۰۴۴ به عنوان پل ارتباطی میان جشنواره و مخاطبان معرفی شده است.