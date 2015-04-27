مردم چین با جذابیت خاص ادبیات فارسی و فرهنگ ایران آشنا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیام تسلیت غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی به مناسبت درگذشت پروفسور جان هونین، بنیاندگذار رشته زبان و ادبیات فارسی در چین و استاد این رشته در دانشگاه پکن، رئیس این دانشگاه نیز در پاسخ، پیام تشکر خود را خطاب به حداد عادل ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل
ریاست محترم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و بنیاد سعدی
با عرض سلام
از تسلیت جنابعالی بسیار تشکر می نمایم. به عنوان یکی از اساتید برجسته زبان و ادبیات فارسی و بنیانگذار این رشته در چین، درگذشت پرفسور مرحوم جان هونین برای دانشگاه پکن و تدریس پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی در چین بسیار متاثر کننده میباشد. این استاد تمامی عمر خود را در جهت تحقیقات زبان و ادبیات فارسی سپری و آثار فراوانی در این زمینه تالیف نموده است.
ترجمههای شاهکار ادبیات فارسی این استاد، از جمله شاهنامه فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، رباعیات خیام و غیره نه تنها برای محققان زبان و ادبیات فارسی در چین بینهایت مفید میباشد، بلکه از طریق این آثار مردم چین با دانشهای درخشان و جذابیت خاص ادبیات فارسی و فرهنگ ایران نیز آشنا شدهاند. پرفسور مرحوم جان هونین هم سرمشق اساتید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن هستند و هم پل دوستی بین مردم چین و ایران.
نامه تسلیت جنابعالی را به خانواده و همکاران این استاد بزرگوار رسانده و مجدداً از لطف و محبت شما بسیار سپاسگذاریم.
دکتر لین جان هوا
رییس دانشگاه پکن
۲۴ مارس، ۲۰۱۵
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