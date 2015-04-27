مردم چین با جذابیت خاص ادبیات فارسی و فرهنگ ایران آشنا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیام تسلیت غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی به مناسبت درگذشت پروفسور جان هونین، بنیاندگذار رشته زبان و ادبیات فارسی در چین و استاد این رشته در دانشگاه پکن، رئیس این دانشگاه نیز در پاسخ، پیام تشکر خود را خطاب به حداد عادل ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

ریاست محترم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و بنیاد سعدی

با عرض سلام

از تسلیت جنابعالی بسیار تشکر می­ نمایم. به عنوان یکی از اساتید برجسته­ زبان و ادبیات فارسی و بنیانگذار این رشته در چین، درگذشت پرفسور مرحوم جان هونین برای دانشگاه پکن و تدریس پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی در چین بسیار متاثر کننده می‌باشد. این استاد تمامی عمر خود را در جهت تحقیقات زبان و ادبیات فارسی سپری و آثار فراوانی در این زمینه تالیف نموده است.

ترجمه‌های شاهکار ادبیات فارسی این استاد، از جمله شاهنامه فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، رباعیات خیام و غیره نه تنها برای محققان زبان و ادبیات فارسی در چین بی‌نهایت مفید می‌باشد، بلکه از طریق این آثار مردم چین با دانش‌های درخشان و جذابیت خاص ادبیات فارسی و فرهنگ ایران نیز آشنا شده‌اند. پرفسور مرحوم جان هونین هم سرمشق اساتید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن هستند و هم پل دوستی بین مردم چین و ایران.

نامه تسلیت جنابعالی را به خانواده و همکاران این استاد بزرگوار رسانده و مجدداً از لطف و محبت شما بسیار سپاسگذاریم.

دکتر لین جان هوا

رییس دانشگاه پکن

۲۴ مارس، ۲۰۱۵