آلمان متقاضی جذب پرستاران ایرانی/ اختلاف درآمد تا ۲۰۰ برابر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نجاتیان روز دوشنبه در نشست خبری که در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، به تشریح دستاوردهای سازمان نظام پرستاری در دوره سوم پرداخت و افزود: قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت، مهمترین مصوبه ای بود که در این دوره اجرایی شد. بطوریکه در حال حاضر مشکل ساعت کار پرستاران در بخش دولتی به طور کامل حل شده است. ولی متاسفانه بیمارستان های خصوصی هنوز در اجرای این قانون کارشکنی می کنند.

به گفته وی، با اجرای قانون ارتقای بهره وری، حداقل ۱۵ درصد از ساعت کار پرستاران کم شده است.

نجاتیان از جذب ۹ هزار کمک بهیار خبر داد و افزود: تربیت این تعداد کمک بهیار، بار سنگینی از دوش نظام سلامت بر می دارد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه سازمان نظام پرستاری وابسته به هیچ حزب و جریان سیاسی نیست، گفت: در دولت اصلاحات قوانین خوبی برای پرستاران تصویب شد ولی آنچه در سه دولت گذشته و فعلی به عنوان نقطه مشترک دیده می شود، این است که تمامی روسای جمهوری و وزرای بهداشت آنها، به پرستاری اهمیت می دادند.

وی در همین زمینه ادامه داد: یکی از انتقاداتی که به دولت های گذشته وارد است، این است که برخی وعده ها و کارهای پرستاری به سرانجام نمی رسید و خودشان نیز در پایان عمر دولت به این موضوع اذعان داشتند. بنابراین، امیدواریم آقای روحانی در پایان عمر دولت شان نگویند که می شد کار بیشتری برای پرستاران انجام داد.

نجاتیان همچنین از انتظار دو ساله نمایندگان جامعه پرستاری برای دیدار با رئیس دولت یازدهم خبر داد و افزود: هر سال در روز پرستار، دیدار نمایندگان جامعه پرستاری با رئیس جمهور اتفاق می افتاد ولی الان دو سال است که نتوانسته ایم با آقای روحانی دیداری داشته باشیم و این به رغم درخواستی است که داشته ایم و در جلساتی با وزیر بهداشت نیز، این موضوع را اعلام کرده ایم.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه به موضوع انتخابات چهارمین دوره سازمان نظام پرستاری برای معرفی اعضای جدید هیئت مدیره های پرستاری در کشور، گفت: تا دوره سوم تنها ۱۰۲ شهر دارای هیئت مدیره پرستاری بودند که در این دوره تعداد شهرهای دارای هیئت مدیره پرستاری به ۱۲۸ شهر افزایش یافته است.

وی همچنین به اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح، فشار کاری به پرستاران در بیمارستان های دولتی حداقل ۲ برابر شده است و این به خاطر افزایش مراجعات و انتظارات مردم از نظام سلامت است.

نجاتیان افزود: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت، نیروی پرستاری در کشور نصف استاندارد جهانی بود اما حالا این وضعیت بدتر شده و هر پرستار می بایست به ۳ الی ۴ بیمار خدمت بدهد.

وی به موضوع مهاجرت شغلی پرستاران اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۳۵۰ پرستار به خارج از کشور رفته اند که این آمار نسبت به سال های قبل کاهش نشان می دهد. زیرا، آمارها به حدود ۵۰۰ نفر هم می رسید.

نجاتیان با اعلام اینکه این آمار نگران کننده نیست، از ساماندهی نیروهای پرستاری برای اشتغال در خارج از کشور خبر داد و افزود: این طرحی است که با همکاری وزارت کار در حال انجام است که بتوان از تجارب پرستاران در بازگشت به کشور استفاده کرد.

به گفته قائم مقام سازمان نظام پرستاری، تا پیش از این کانادا یکی از کشورهای متقاضی پرستاران ایرانی بود که اخیرا آلمان نیز درخواست کرده که پرستاران کشورمان را جذب کند.

نجاتیان درباره آخرین وضعیت تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز خاطرنشان کرد: در آخرین روزهای سال گذشته متوجه شدیم که ۵۰ خدمت پرستاری بدون تعیین K و بیمه مشخص و بیشتر برای بازنگری خدمات پرستاری در منزل، قرار است در جلسه شورای عالی بیمه مطرح و بررسی شود که ما به صورت کتبی اعلام کردیم اینگونه تعرفه‌گذاری را به رسمیت نمی‌شناسیم زیرا باید همان ۲۵۰ خدمت پرستاری تعرفه گذاری شود.

وی با اشاره به عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توضیح داد: دو وزیر تعاون و بهداشت قول‌هایی برای تعیین ۲۵۰ تعرفه پرستاری دادند ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد و موج نگرانی در بین پرستاران ایجاد شد و حتی ما نیز شوکه شدیم‌.

نجاتیان ادامه داد: وزیر بهداشت موافق تعرفه گذاری خدمات پرستاری و وارد شدن این خدمات در کتاب ارزش‌های نسبی است اما در حوزه ستادی وزارت بهداشت و به خصوص معاونت درمان و کارشناسان شورای عالی بیمه مخالفت‌هایی برای اجرای این قانون وجود دارد. حتی برخی از این افراد، به خود اجازه می‌دهند که طرح مصوب مجلس را طرحی غیر کارشناسی بدانند.

وی اضافه کرد: چطور می‌توان برای آزمایشگاه، عمل جراحی، حمل بیمار و حتی تتو تعرفه گذاشت اما برای خدمات پرستاری هیچ تعرفه‌ای وجود نداشته باشد؟

نجاتیان در ادامه به اختلاف درآمد پرستاران و متخصصان اشاره کرد و افزود: ما حاضریم امضا دهیم که با اختلاف درآمد ۵ برابری متخصصان با پرستاران موافقیم زیرا امروز اختلاف درآمد یک پرستار با متخصص ۲۰ برابر است و حتی در مواردی به ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابر می‌رسد که البته با آن موارد اندک کاری نداریم.

وی افزود: بر این اساس با آماری که در چند روز گذشته اعلام شده است که میانگین درآمد یک متخصص ۱۲.۵ میلیون تومان است مخالفیم زیرا باید یک نهاد بی‌طرف این بررسی را انجام دهد چون امروز ما شاهد آن هستیم یک پرستار در بخش خصوصی یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد و کارانه آن ۲۰۰ هزار تومان می‌شود در حالی که همین کارانه در بیمارستان دولتی ۱۰۰ هزار تومان است بنابراین به حقوق ماهانه ۲.۵ میلیون تومان پرستاران نیز که برخی عنوان می‌کنند نقد جدی داریم.

وی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم دعوای پزشک و پرستار راه بیفتد ولی امضا می‌دهیم که اختلاف ۵ برابری درآمد متخصص و پرستار را می‌پذیریم ولی اگر بیشتر از این درآمد وجود داشته باشد باید آن درآمد قطع شود کما اینکه ما نیز خود را با درآمد پرستاران در آمریکا و اروپا مقایسه نمی‌کنیم.

وی بیان کرد: اختلاف درآمد پرستار با یک متخصص در برخی موارد حتی تا ۲۰۰ برابر می‌رسد به طوری که در مشهد محل فعالیت بنده متخصصی ماهانه ۸۰۰ میلیون تومان درآمد دارد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در خاتمه یادآور شد: در نظام سلامت ما، مردم مدافع جدی ندارند و در عمل نهادی که از سوی مردم حرف بزند نیست باید نهادی باشد که مدافع حقوق مردم باشد بنابراین به نظر می‌رسد NGO تخصصی در این زمینه می‌تواند از حقوق مردم دفاع کند.