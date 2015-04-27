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۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۲۰

فرودی به مهر مطرح کرد:

وزیر بهداشت به گراش سفر می کنند

وزیر بهداشت به گراش سفر می کنند

گراش – فرماندار شهرستان گراش از حضور وزیر بهداشت در این شهرستان خبر داد.

اصغر فرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر هیئت دولت به این شهرستان، گفت: مردم شهرستان گراش با تمامی امکانات آماده استقبال از هیئت دولت هستند که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده نماینده رئیس جمهور و وزیر بهداشت به این شهرستان سفر می کنند.

وی ادامه داد: حجت الاسلام یونسی به عنوان نماینده رئیس جمهور روز سه شنبه وارد این شهرستان خواهد شد و در حسینیه چهارده معصوم همزمان با نماز ظهر و عصر با مردم دیدار خواهد کرد.

فرماندار شهرستان گراش افزود: وزیر بهداشت نیز برای افتتاح مرکز سرطان شناسی و ساختمان ام آر ای روز چهارشنبه وارد گراش می شود.

فرودی با اشاره به مطالبات مردم از دولت تدبیر و امید نیز گفت: تکمیل تونل بالنگستان که شهرستانهای جنوبی را به منطقه پارس جنوبی متصل می کند، استقرار ادارات، تکمیل مجموعه ورزشی محبی و تکمیل پروژه مجتمع اداری مهمترین خواسته مردم از دولت است.

شانزدهمین سفر هیئت دولت صبح چهارشنبه به استان فارس انجام خواهد شد.

کد مطلب 2563255

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