به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باکس‌آفیس نیویورک تایمز، فهرست فروش این هفته چنین است:

۱. «خشمگین ۷» با نمایش در ۳۸۰۸ سالن سینما فروشی برابر با ۱۸ میلیون و۳۲۰ هزار دلار را در چهارمین آخر هفته اکرانش به جای گذاشت و با کاهشی شدید نسبت به هفته پیش، مجموع فروشش در آمریکا را از مرز ۳۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار نیز فراتر برد.

۲. «پل بلارت: پلیس فروشگاه» از کمپانی سونی در دولین هفته نمیاشش در ۳۶۳۳ سالن به نمایش درآمد و ۱۵ میلیون و ۵۱۰ هزار دلار فروش کرد تا مجموع فروشش را به نزدیک ۴۴ میلون دلار برساند. این فیلم با بودجه ۳۰ میلیون دلاری ساخته شده و یک کمدی اکشن به کارگردانی اندی فیکمن و با بازی کوین جیمز، رتی رودریگز است.

۳. «دوره ادالین» در اولین هفته نمایشش ۱۳ میلیون و ۳۷۵ هزار دلار فروش کرد. این فیلم از کمپانی لاینزگیت در ۲۹۹۱ سالن به نمایش درآمده و به کارگردانی لی تولاند کریگر زندگی زنی به نام آدالین را در مرکز توجهش قرار داده که هشت دهه است ۲۹ ساله مانده است. هریسون فورد، میشل هویشمان، کتی بیکر و الن برستین دیگر بازیگران این فیلم هستند.

۴. انیمیشن «خانه» در پنجمین هفته حضورش، ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار فروخت تا مجموع فروشش را به ۱۵۳ میلیون و ۷۸۴ هزار دلار برساند. این انیمیشن که محصولی از شرکت دریم وورکز است با بودجه ۱۳۵ میلیون دلاری ساخته شده است.

۵. «بی دوست» که هفته پیش فیلم تازه وارد این فهرست بود، در دومین هفته اکرانش در ۲۷۷۵ سالن به نمایش درآمد و ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار دلار فروش کرد. این فیلم که محصول کمپانی یونیورسال و ساخته لیون گابریادزه در ژانر ترسناک با درجه بیندی R برای سن بالای ۱۷ سال است، در دو هفته بیش از ۲۵ میلیون دلار فروش کرده است.

۶. «ای اکس ماشین» از کمپانی ای ۲۴، که هفته پیش چهاردهم بود، این هفته وارد ده فیلم اول فهرست شد و با فروش ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دلاری، ‌در مجموع ۶ میلیون و ۹۲۰ هزار دلار فروش کرد. این فیلم به کارگردانی آلکس گارلند با درجه R داستان زنی روباتی یا در واقع روباتی با چهره یک زن را را بیان می‌کند.

۷. «طولانی‌ترین سواری» در سومین هفته نمایشش در ۱۳۹۰ سالن به نمایش درآمده و فروشی ۴ میلیون و ۳۶۵ هزار دلاری را ثبت کرد تا در مجموع بیش از ۳۰ میلیون دلار فروش کرده باشد. این درام رمانتیک به کارگردانی جرج تیلمن با بازی اسکات ایستوود و بریت رابرتسون ساخته شده است.

۸. «قوی باش» از کمپانی برادران وارنر در هفته پنجم نمایشش ۳ میلیون و ۹۰۵ هزار دلار فروش کرد. این فیلم کمدی ساخته اتان کوهن در مجموع ۸۴ میلیون و ۶۶ هزار دلار فروش کرده است و به خوبی بودجه ۴۰ میلیون دلاری ساختش را تامین کرده است.

۹. «سلطنت میمون» که هفته پیش اکران و وارد ۱۰ فیلم اول فهرست شد انی هفته با تنزل تعداد سال های سینمایش در ۱۷۶۵ سالن به نمایش درآمد و فروشی ۳ میلیون و ۵۵۱ هزار دلاری را ثبت کرد و مجموع فروشش را به رقم ۱۰.۲ میلیون دلار رساند.

۱۰. «زن در لباس طلایی» در ژانر درام در پنجمین هفته نمایشش با فروش ۳.۵ میلیون دلاری، در مجموع ۲۱ میلیون و۶۳۵ هزار دلار فروش کرد.

مجموعه «واگرا: شورشی»، «سیندرلا»، «پسر کوچک» ، « آب یاب»، «داستان واقعی»، «وقتی جوان بودیم»، «مرد پادشاه: سرویس مخفی»، «دنی کالینز» و «تک تیرانداز آمریکایی» دیگر فیلم های بعدی بودند.