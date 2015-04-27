تحول در تولید گرافیت توسط استاد ایرانی دانشگاه سیمون فریزر کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر، مراکز دانشگاهی و علمی کانادا در حال تبدیل شدن به قطب تحقیقات مربوط به دانش گرافیت در دنیا هستند. این ماده از اهمیت بسیار زیادی در طیف گسترده ای از صنایع برخوردار است. از صنایع خودروسازی گرفته تا سیستمهای حرارتی و تهویه مطبوع هوا، بسیاری از صنایع بدون گرافیت عملا از فرآیند تولید خارج می شوند.

برآورد می شود بازار محصولات مدیریت حرارتی گرافیت ارزشی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار داشته باشد که این خود نشان از اهمیت این ماده و نوآوریهایی دارد که در حوزه تولید آن صورت می گیرد.

دکتر مجید بهرامی - استاد ایرانی دانشکده مهندسی سیستمهای مکاترونیک دانشگاه سیمون فریزر کانادا در صدر پروژه ای قرار دارد که با همکاری دانشگاه اونتاریو شیوه های نوینی جهت تسریع در فرآیندهای مختلف تولید گرافیت به عنوان ماده ای که با بالاترین سطح مهندسی تولید می شود، جستجو می کنند.

دکتر بهرامی و تیم همراهش به دنبال تولید محصولات گرافیتی جدیدی هستند که با ورود به بازار محصولات مربوط به مدیریت حرارتی، دگرگونی بزرگی در این عرصه ایجاد کند.

در همین خصوص از سوی برنامه ابتکارات و کالج شورای ملی تحقیقات و علوم کانادا بودجه قابل توجه ۷۰۰ هزار دلاری به مطالعات دکتر بهرامی اختصاص یافته است.

پیش بینی می شود همزمان با ادامه این تحقیقات و تولید محصولات گرافیتی با قابلیت های منحصربفرد، بازارهای مرتبط با منابع طبیعی و انرژی و همچنین سیستمهای نوین مربوط به انرژیهای سبز متحول شود.